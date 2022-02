“Da noi…a ruota libera”, Elodie si confessa dalla Fialdini: “È come una seconda mamma”. A chi si riferisca la cantante?

A chi si riferiva Elodie quando ha rivelato questa affermazione in diretta tv? Si tratta di una conduttrice che ha sempre creduto in lei fin dagli esordi.

L’abbiamo vista arrivare trionfante al secondo posto della quindicesima edizione di “Amici” e poi iniziare la sua scalata personale con album e brani di successo come Tutta colpa mia e Andromeda. Elodie Di Patrizi è stata anche madrina al “Festival di Sanremo 2021” accanto ad Amadeus, un trionfo scenico in cui la cantante ha dato lustro alla sua bravura come showgirl e artista a tutto tondo.

La ragazza oggi è una delle cantanti più affermate ma non sempre è stato facile per lei, soprattutto quando a soli 18 anni venne scartata da Simona Ventura ai provini per entrare a “X Factor”, esperienza che la segnò profondamente per anni, fino alla svolta nel 2015 e la decisione di entrare nella scuola di Canale 5.

Chi le diede la forza di proseguire e crescere come donna oltre che come musicista completa? Le sue parole svelano un retroscena molto intimo e privato mai raccontato finora.

Elodie si sbilancia e confessa tutto, la sua spalla per anni

Il 7 giugno 2020 nello studio di “Da noi…a ruota libera” incalzata dalle domande della Fialdini, Elodie ha raccontato come ha vissuto il fallimento di “X Factor” ma anche chi l’ha spinta a credere nuovamente in se stessa.

Ha rivelato che un punto di riferimento nella sua vita è stata e lo è ancora Maria De Filippi, la quale a distanza di anni dalla sua uscita dalla scuola continua ad essere una voce amica con cui parlare.

“Maria è una grande osservatrice, ti dà la possibilità di comportarti ed esprimerti come vuoi. È stata più una madre, giusta secondo i miei parametri”, ha ammesso la cantante. “Lei è una mamma…Ti osserva ma sei libera di fare i tuoi passi”.

Ha anche svelato che le due al momento si sentono per telefono per via di una passione comune che le unisce. Entrambe sono grandi appassionate del videogioco Zelda e spesso capita che si confrontino su come poter superare livelli e trucchi del game a volte troppo insidiosi.

Due donne legate insieme da una grandissima amicizia e stima reciproca che nonostante progetti di vita diversi restano unite a distanza ed il cui rapporto cresce imperturbabile senza oscillazioni.