Michele Bravi fidanzato? Rompe il silenzio sulla sua vita privata e parla apertamente della sua sessualità. Gay o fluido? Ecco le sue parole

Michele Bravi ed un Sanremo pieno di polemiche. Come sempre le critiche e le parole di troppo non mancano mai nelle kermesse canora numero uno nel nostro Paese ma questa volta Michele Bravi è stato destinatario di parole che nel 2022 suonano davvero come medievali. Il cantante è finito nel ciclone della critica di Vittorio Sgarbi che delle esibizioni all’Ariston non ha risparmiato nessuno.

Dai vintori Blanco e Mahmood fino al vincitore di “X- Factor” che ha definito “tutto femmina” in merito all’interpretazione della cover di Lucio Battisti. Sotto accusa l’uso del maschile da parte di Bravi davanti ad una Serena Autieri imbarazzatissima che per non dire altro probabilmente ha scelto una risata. E proprio per questo ci si è interrogati sulla vita sentimentale di Michele, è fidanzato sì o no?

Michele Bravi fidanzato? Ecco le sue parole

Michele Bravi non ha paura di mostrarsi per quello che è: un giovane che nelle sue canzoni parla di amore e non per forza di quello convenzionale. Non si è nascosto quando ha partecipato nel 2017 al suo primo Festival di Sanremo e non lo ha fatto nemmeno quest’anno dopo la sua seconda volta all’Ariston.

Con Anna Ammirati de Il Fatto Quotidiano l’artista ha parlato di sessualità specificando come lui non si sia mai nascosto. “Se questa cosa l’avessi fatta vent’anni fa, io adesso non sarei qua a raccontare la mia musica” ha sottolineato. Poi la domanda specifica e diretta per lui “Ti definisci più gay o più fluido?”.

“Più fluido nel senso che mi è capitato di avere delle relazioni con delle ragazze”. Una fluidità che lo ha portato ad amare degli uomini ma ad avvicinarsi anche a delle ragazze ma non per questo si sente, oggi, del tutto libero. Bravi ha ammesso, infatti, di sentirsi ancora giudicato se per strada cammina con un ragazzo e di aver pagato per questo anche sul lavoro. “Ci sono state situazioni in cui sono stato messo da parte perché avevo fatto delle dichiarazioni” ha detto senza peli sulla lingua.

Ma oggi Michele ha un fidanzato? Al momento si dice single ma non si vuole precludere nulla. Della storia con il suo ex fidanzato porta con sé la possibilità di aver scoperto lati della sua personalità che non conosceva ed un ottimo ricordo.