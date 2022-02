Diletta Leotta ha sconvolto il web condividendo uno scatto in cui toglie anche i pantaloni: in slip è pazzesca.

Diletta Leotta è una delle giornaliste più amate e seguite in Italia. La nativa di Catania, con il suo enorme talento, ha già avuto diverse soddisfazioni in carriera: ha lavorato ad esempio per programmi importanti di Sky e al momento è invece il volto principale di Dazn, piattaforma web su cui vengono trasmesse tutte le partite del campionato di serie A. La siciliana, talvolta, tende ad esagerare sui social network e a condividere immagini piuttosto bollenti in cui mette in mostra le sue curve spettacolari.

Questa sera, ad esempio, ha sconvolto il web condividendo una fotografia in cui è senza pantaloni. Lo scatto ha ovviamente fatto il giro dei social a velocità supersonica, pietrificando tutti (ammiratori e non).

Diletta Leotta resta in mutande: lo scatto sconvolge il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “La più bella dell’universo” Sabrina Salerno, la maglietta è trasparente: curve in abbondanza! – FOTO

Diletta Leotta ha deciso di far impazzire tutti i suoi 8,1 milioni di followers piazzando online uno scatto da bollino rosso. La conduttrice offre una panoramica illegale del suo corpo pauroso. La magliettina, ad esempio, aderisce al meglio e disegna perfettamente il suo lato A prorompente. Come se non bastasse, la 30enne decide di restare in mutande togliendo completamente i pantaloni.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Troppe texxe, divina” Sonia Lorenzini mette tutto in mostra: davanzale da svenire nella FOTO

Le sue gambe totalmente scoperte mandano al manicomio i seguaci. A quanto pare, l’immagine serve per sponsorizzare un prodotto di una nota marca di intimo. La siciliana illumina Internet con un sorriso raggiante e porta una delle sue mani dietro ai capelli. “Non c’è nessun posto come casa”, ha scritto in didascalia usando la lingua inglese. “Nessuna è come te“, ha scritto un follower visibilmente intontito dalla fotografia. Qualche seguace, tuttavia, sta davvero esagerando con le parole e sta usando apprezzamenti fin troppo spinti.