Stop forzato per una delle trasmissioni più amate della Rai. Il pubblico non si spiega il perché di questa decisione

In tv, si sa, non tutte le produzioni, “riescono con il buco”. Alcuni programmi sono più fortunati, altri meno e quando gli ascolti non vanno, nella maggior parte delle volte, si ricorre alla chiusura forzata. Meglio chiudere tutto piuttosto che continuare la sofferenza degli ascolti. Scelte che vengono prese sia in casa Rai che Mediaset e con le quali il pubblico ha imparato a convivere.

Altre volte però alcune decisioni per i telespettatori appaiono inspiegabili. È il caso della Rai che ha scelto di chiudere i battenti per uno dei programmi più amati ed il pubblico non si spiega il perché. Questa volta gli ascolti che non funzionano non c’entrano nulla perché la trasmissione è amatissima e ogni giorno intercetta un pubblico ampissimo. E allora cosa c’è dietro? Vi spieghiamo tutto.

La Rai ha scelto: chiude per sempre la serie tv

Parliamo de “Il paradiso delle signore”, la soap opera del pomeriggio di Rai 1 ambientata nel grande magazzino milanese. Un prodotto che è cambiato nel tempo ma che ha saputo tenere legato a sé il pubblico conquistandone una fetta sempre più grande.

Iniziata nel 2015 come serie tv, ispirandosi al libro di Emile Zola che porta l’omonimo titolo, dopo le prime due serie, la trasmissione si è trasformata in un appuntamento quotidiano andando in onda, su Rai 1, dal lunedì al venerdì alle 15.55. Degli attori “originali” è rimasto Alessandro Tersigni nel ruolo di Vittorio Conti che si è attorniamo di tanti altri bravissimi ed oggi amati colleghi.

Nonostante questo, pare che la Rai abbia intenzione di chiudere definitivamente la soap. Sono queste le indiscrezioni che trapelano sul web. Il motivo? Una produzione troppo costosa per la quale la tv di Stato non riesce più a sostenere le spese e così i dirigenti di viale Mazzini pare siano ormai sicuri della strada da seguire.

Se saranno davvero questi i risvolti, dunque, tutti i fan del period drama a fine maggio dovranno dire addio a “Il paradiso delle signore” salutando i personaggi ed una trasmissione che ha riscosso molto successo. Finirà davvero così o si troverà un accordo? È tutto da vedere.