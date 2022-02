Il Paradiso delle Signore si avvicina alla fine della settimana: scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate che andranno in onda

Il Paradiso dell Signore, da oltre cinque anni, tiene compagnia ai telespettatori di Rai Uno con le appassionanti vicende che coinvolgono i membri dell’atelier o semplicemente le loro famiglie. Le famose “signore”, che lavorano per Vittorio Conti, sono entrate nei cuori di tutti con le loro fragilità, ma anche la loro forza e determinazione capaci di sfidare il tempo.

La fiction, infatti, è ambientata nei magici anni 60. Anni di rivoluzioni e piccoli grandi cambiamenti per le donne, che hanno cominciato a spogliarsi dalle vesti di casalinghe e che hanno finalmente trovato la loro emancipazione. Nella fiction, assistiamo alle loro giornate di lavoro, ai loro amori e a molto altro ancora.

Il Paradiso delle Signore, nasce un nuovo amore nella fiction?

Andiamo a scoprire insieme cosa accadrà nelle prossime puntate. La Contessa è molto vulnerabile e Umberto, invece, purtroppo non ha aggiornamenti. Il magistrato incaricato è pronto a fare un mandato entro dieci giorni nel caso non dovesse presentarsi.

I soci hanno posto dei quesiti e, finché l’indagine è privata, possono riuscire a gestirla. Flora però ha una idea incredibile: depistare le voci, così come ha fatto Umberto con Gramini. In questo modo, però, devono fare i conti con la curiosità dei loro numerosi amici. Nel frattempo, a Villa Guarnieri Flora fa un brindisi in onore di Adelaide.

Racconta a Umberto il terzo grado che le ha fatto Dante, dicendo di volersi proteggere dai falsi amici. Dante, invece, ha incolpato Guarnieri di quanto accaduto con gli americani.