Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, bacio in diretta: “Ti amo”. La confessione

Michelle Hunziker è tornata a parlare di Eros Ramazzotti a distanza di anni: la sua commozione in prima serata commuove tutta Italia

Michelle Impossible è il primo programma autobiografico di Michelle Hunziker. Aveva solo diciotto anni quando ha debuttato in Mediaset ma mai, mai avrebbe pensato di riuscire a realizzare il suo sogno di diventare conduttrice. Sono trascorsi ben 27 anni da allora e, ad oggi, Michelle è una donna forte, indipendente e protagonista della rete di cui fa parte.

Quando era solo una ragazzina, il suo cammino ha incrociato quella di un cantante che lei amava in modo particolare: Eros Ramazzotti. Da fan è riuscita a diventare la sua musa, e da lì sono nati tantissimi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Il loro amore ha fatto sognare il mondo e, dalla loro unione, è nata Aurora Ramazzotti.

Michelle Hunziker e l’emozione per Eros Ramazzotti: “È stata una vera e propria favola”

Michelle, in occasione del programma andato in onda questa sera su Canale Cinque, è tornata a cantare le canzoni che Eros le ha dedicato tanti anni fa. In lacrime, ha confessato che “Più bella cosa” è stata la colonna sonora del concepimento di Aurora. Erano andati a Los Angeles per girare insieme il video della canzone e proprio qui è successo tutto. Tornata in Italia, Michelle scoprì di essere in dolce attesa.

In seguito, Eros è entrato in studio e i due si sono abbracciati fortissimo. Hanno approfittato di questa occasione per rivelare una cosa che non avevano mai raccontato prima: “Noi due ci frequentiamo, siamo amici, lo diciamo così la smettete di dire tutti i giorni che torneremo insieme. Siamo grandi amici, ci vogliamo bene e siamo qui per incoronare ufficialmente “.

In occasione di questa reunion, Eros ha baciato Michelle e le ha cantato ancora una volta “Più bella cosa”. Lei, commossa, alla fine si è lasciata andare ad una dolcissima dichiarazione: “Ti amo”.