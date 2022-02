Allo stadio ”Meazza” in scena la gara utile per gli ottavi di Champions League tra Inter e Liverpool. Sintesi e cronaca del match.

L’Inter dopo aver perso momentaneamente il primato in campionato, sorpassato dal Milan (in attesa della gara da recuperare contro il Bologna), cerca di conquistare i quarti di finale di Champions ma ad attenderlo un avversario ostico: il Liverpool di Klopp.

Al 5′ si fanno subito pericolosi i neroazzurri con Dumfries che tiene viva una palla fuori area respinta dalla difesa del Liverpool, arriva Lautaro Martinez il quale con un destro, da fuori area, tira ma il pallone che esce di poco a lato.

Al 9′ occasione del Liverpool con Alcantara che prova la conclusione da fuori ma su deviazione della difesa dell’inter la sfera esce di poco fuori.

Successivamente Manè e Arnold per i Reds e Calhanoglu e Skriniar per i neroazzurri le tentano tutte per realizzare il gol partita ma il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Al 52′ occasionissima per la squadra di Inzaghi: è Perisic che da sinistra mette un pallone invitante per Lautaro Martinez il quale non arriva puntuale all’appuntamento e da due passi non mette in porta il pallone.

E’ al 75′ che si sblocca il match con il Liverpool che passano in vantaggio: su cross di Robertson da calcio d’angolo, Firmino di testa beffa Handanovic.

Il raddoppio degli inglesi giunge all’82: Alexander-Arnold crossa per Van Dijk la difesa neroazzurra riesce a respingere ma Salah di prima firma il 2 a 0.

Inter-Liverpool: le pagelle e il tabellino

INTER-LIVERPOOL 0-2

RETI: 75′ Firmino 82′ Salah

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij (87′ Ranocchia), Bastoni; Dumfries (87′ Darmian), Vidal (87′ Gagliardini), Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro (70′ Sanchez). All: Simone Inzaghi. LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Elliott (58′ Luis Diaz), Fabinho (58′ Henderson), Thiago (86′ Milner); Salah, Jota (45′ Firmino), Mané (58′ Keita). All. Jürgen Klopp.

