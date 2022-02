Primark: si avvicina l’apertura: 250 nuove assunzioni in corso

Primark sta per aprire in Campania, nello specifico nel Centro Commerciale di Marcianise in provincia di Caserta. 250 nuove assunzioni in corso

Non c’è dubbio: è sicuramente l’evento più atteso dell’anno. Primark, nel Centro Commerciale Campania di Marcianise, avrebbe dovuto aprire lo scorso anno ma a causa del covid è slittato tutto. Durante il periodo del vaccino, lì dove avrebbero dovuto cominciare i lavori per accogliere il brand, è stato ospitato invece un centro vaccinale.

Pochi mesi fa, il centro vaccinale è stato chiuso ed è stato coperto tutto, dove dietro dei lavoratori hanno iniziato a preparare tutto per accogliere finalmente lo store più atteso del momento. Speravano di riuscire ad aprire per Natale, così da permettere alla gente del posto di fare bei regali a prezzo ridotto, ma purtroppo non sono riusciti a fare in tempo e siamo arrivati al 2022.

Primark in Campania, l’apertura è sempre più vicina

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Sempre più affascinante e…” Nunzia De Girolamo, audace come poche: uno charme che ti destabilizza – FOTO

Se andiamo al Centro Commerciale Campania in questo periodo, possiamo chiaramente vedere i lavori in corso per l’apertura di Primark. I napoletani non ci stanno più nella pelle: sono oramai che attendono l’apertura di questo store nella regione e finalmente sta per succedere. Non è ancora chiaro quando ci sarà l’apertura ufficiale, potrebbe accadere entro Pasqua oppure dopo l’estate. Addirittura qualcuno vocifera Natale. Solo una cosa sappiamo per certo: entro la fine del 2022, Primark sorgerà finalmente a Marcianise.

In occasione di questa apertura, ovviamente ci saranno tantissimi nuovi posti di lavoro. Per la precisione, saranno 250 le persone che verranno assunte con un contratto per poter aiutare lo staff, in modo particolare nel primo periodo dove l’affluenza sarà senza dubbio non indifferente. Ci saranno file e file di persone pronte ad entrare all’interno dello store per poter acquistare uno dei particolarissimi prodotti che mette d’accordo sia il prezzo che la qualità.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Per non finire in galera”, Beatrice Borromeo e le parole che hanno scioccato tutti

Dunque a questo punto non ci resta che attendere l’apertura dello store e, nel caso qualcuno volesse provare a lavorare, non deve fare altro che mandare la candidatura.