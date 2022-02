Diego Armando Maradona, Milly Carlucci racconta le notti passate insieme a lui: Ballando con le Stelle è stato solo l’inizio.

Diego Armando Maradona è morto a novembre del 2020, lasciano un incolmabile vuoto nel cuore di tutti i suoi fans. Ancora oggi, a più di un anno dalla sua morte, gli amici del calciatore lo ricordano con infinito affetto e profonda stima.

Tra di loro anche Milly Carlucci, che ha raccontato al pubblico alcuni aneddoti risalenti alla partecipazione di Maradona a Ballando con le Stelle. Non tutti lo sanno, ma tra il calciatore e la conduttrice ci fu qualcosa di più di un semplice rapporto di lavoro.

Maradona e Milly Carlucci, la conduttrice di Ballando svela i segreti più nascosti

Era il 2017 quando Maradona partecipò a Ballando con le Stelle, lo show di Rai 1 che ogni anno intrattiene migliaia di spettatori. Milly Carlucci ricorda la presenza del calciatore con stupore e passione: “Lui era un vulcano in ebollizione, era unico” ha raccontato ai giornalisti di RTL 102.5. Ma non è tutto: “Gli ho voluto tanto bene e sono certa che me ne volesse anche lui, chi lo ha conosciuto lo sa” ha confessato. Che anche Milly sia stata una delle tante donne che si sono fatte rubare il cuore dall’argentino?

Milly Carlucci è stata vaga sul rapporto che la legava con Maradona, ma tutto fa pensare che ci sia stato qualcosa di più di una semplice collaborazione professionale. “L’ho avuto a Ballando con le Stelle come concorrente, poi ci siamo rivisti in occasione della partita della Pace. Ho il ricordo delle cene passate con lui” ha ricordato, intervistata dalla radio. “Con lui non ti potevi arrabbiare, era genio e sregolatezza” dice la Carlucci. “Aveva un senso della musica pazzesco, mi diceva “per noi quando c’è una festa è fondamentale ballare”. Infatti riusciva ad avere ritmo sempre”.

Maradona è morto nel 2020 all’età di 60 anni, a causa di un attacco di cuore. Sebbene non sia chiaro che tipo di rapporto avesse legato Milly Carlucci e il calciatore in passato, è ovvio che la conduttrice lo ricorda ancora con affetto e malinconia.