Barbara D’Urso: tutti parlano di lei e dell’indiscrezione che la riguarda. Si tratta della notizia più bella che potesse accadere

Ormai è quasi tutto pronto per la nuova avventura di Barbara D’Urso. Dopo lo stop dello scorso anno con “Live”, la conduttrice napoletana torna in prima serata. Questa volta non su Canale 5 ma su Italia 1 con “La pupa e il secchione”. Si è tanto dibattuto sul reality e alla fine le indiscrezioni su Carmelita sono state confermate. Si parte il prossimo 15 marzo con un’edizione tutta rinnovata e piena di novità.

E proprio per il lancio, pare che, Barbara D’Urso possa fare un’incursione al “Grande Fratello Vip”. Se Dagospia dice che sarà presente in studio, TvBlog smentisce e chiarisce che Barbarella lancerà il nuovo programma in collegamento direttamente dallo studio de “La pupa e il secchione” prima di una pubblicità in un blocco di al massimo due minuti.

Molta fibrillazione dunque per Carmelita che oltre che sul lavoro, pare abbia delle belle novità anche sul privato. Per lei si realizza il sogno più grande.

Barbara D’Urso e la lieta notizia: c’è l’indiscrezione

Barbara D’Urso diventerà nonna. Questo quello che si vocifera sul web dopo l’indiscrezione lanciata da Dagospia. È il sito di Roberto D’Agostino che spiega che tra pochi mesi la conduttrice stringerà tra le sue braccia il suo nipotino ipotizzando anche il sesso del piccolo. Alberto Dandolo parla di una nipotina per Carmelita.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > La Rappresentante di Lista e quel gesto che ha scatenato la bufera a Sanremo

Per il momento solo queste le poche notizie. Non si sa quale dei due figli della conduttrice diventerà papà e nemmeno quando. Dal canto suo Barbarella non smentisce e nemmeno conferma. Vista la grande riservatezza di Giammauro ed Emanuele, può anche essere che la conduttrice non dica nulla per rispettare il volere dei figli.

Proprio loro sono sempre rimasti lontani dai riflettori nonostante la notorietà della mamma e la stessa Barbara rispetta la loro volontà, parlando raramente di loro, senza mai mostrare dei loro scatti. A Giammauro ed Emanuele è molto legata, ogni giorno nel salutare il suo pubblico li nomina: “Il mio cuore è dei miei figli e poi vostro” ripete e anche se i due sono lontani per lavoro lei li mette sempre al primo posto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Ecco il mio bimbo”. Dopo il “Matrimonio” fa vedere il suo pargolo, ma lo sposo è un altro – FOTO

E così Carmelita e l’ex marito, Mauro Berardi con cui dopo tempo ha riallacciato i rapporti, diventano nonni per la prima volta. Un desiderio che si realizza per la conduttrice che più volte ha detto di volere tanto un bebè nella sua famiglia.