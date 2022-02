Iva Zanicchi è stata ospite a “Storie italiane” dove ha raccontato alcuni retroscena della sua vita, tra questi qualche curiosità sul suo naso

“Storie italiane” ha iniziato una nuova settimana con tante sorprese, ospiti e fatti da raccontare. Eleonora Daniele ha aperto la puntata di Lunedì con un’invitata speciale, la cantante Iva Zanicchi.

Iva Zanicchi ha appena vissuto l’esperienza di “Sanremo 2022” dopo quasi cinquant’anni dall’ultima volta. Per la cantante sono stati giorni indimenticabili ed è stato come tornare indietro nel tempo. La Daniele e gli autori hanno voluto fare delle sorprese all’ospite, che non ha perso occasione di parlare di un dettaglio del suo passato.

“Storie italiane“, la rivelazione di Roberto Alessi su Iva Zanicchi

Nel corso della puntata, Eleonora Daniele e Iva Zanicchi hanno ricordato l’epoca di Zingara, una delle canzoni più amate dal pubblico italiano. A tal proposito la cantante si riferisce alla conduttrice e afferma: “Hai visto come ero pettinata? Io lì sono stata molto coraggiosa – ha spiegato – perché da ragazza avevo un naso, solo adesso posso riconoscerlo, bellissimo che mi distingueva, sembravo una nobile”.

Ma in quel periodo la Zanicchi aveva un complesso sul suo naso tanto che dopo qualche anno decise di ritoccarlo. Lo ha fatto all’età di quaranta anni e al riguardo il suo amico Roberto Alessi, proprio in diretta ha rivelato: “Quando Iva scelse di rifarsi il naso me lo aveva confessato – ha affermato – adesso ti dico una cosa che non ho più fatto: a un certo punto per suo papà e sua mamma ho fatto uscire la notizie che giocando a Tennis si era data una racchettata e aveva una gobba in più”.

“Una bugia bianca a fin di bene” ha concluso il giornalista. Poi la puntata è continuata con altre immagini e sorprese per la cantante che all’età di ottantadue anni ancora è considerata un’icona di stile e eleganza. La sua voce e i suoi brani hanno fatto la storia della musica italiana e il successo ne è la prova.