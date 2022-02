La talentuosa cantante italiana Sabrina Salerno ha postato di nuovo: questa volta si tratta di una tripletta di foto da paura!

Sabrina è un vero schianto nelle tre foto scattate a Venezia, pubblicate sul suo seguitissimo profilo Instagram: il web è fuori controllo!

Nelle immagini la Salerno indossa un elegante basco ed una maglietta fucsia trasparente, che non nasconde il reggiseno nero sotto: gli zoom si sono sprecati!

Nel primo scatto del post, la fantastica attrice viene immortalata con le mani sui fianchi, lo sguardo rivolto verso la sua destra ed un sorriso accennato sul viso: la sua bellezza magnetica tiene tutti incollati allo schermo!

Una cosa è certa: la favolosa cinquantatreenne sa sempre come rendere felici i suoi fan!

Siete pronti a vedere il post più cliccato del momento? Tenetevi forte, perché lo spettacolo sta per iniziare…

Sabrina Salerno a Venezia: il panorama è mozzafiato, ma lei lo è di più! Un fan: “Sei incantevole” – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Troppe texxe, divina” Sonia Lorenzini mette tutto in mostra: davanzale da svenire nella FOTO

Non c’è dubbio: la Salerno batte tutte 10 a 0!

Nella didascalia del post, Sabrina ha riportato una lunga citazione in francese sui viaggi, che comincia così: “Viaggio, viaggio, al di là del viaggio notturno e diurno, viaggia!”.

Il post è stato intasato da migliaia e migliaia di mi piace e centinaia di commenti, tra i quali si legge ad esempio: “La più bella dell’universo: magica Sabrina”; “Venezia e Salerno: binomio vincente”; “Sabry sei incantevole. Questo colore è spettacolare, ti sta una favola: sei sempre bellissima” oppure “Sembri venuta da Marte: la tua bellezza è incantevole”.

Le sue foto sono come una droga per i fan: non possono più farne a meno!

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “LOL”, il protagonista più amato racconta la brutta malattia: “Ho rischiato di non farcela”

La popolarità della bella influencer cresce ogni giorno a vista d’occhio: oggi il suo profilo Instagram è arrivato a contare più di 1,1 milioni di followers.