A pochi giorni dalla nuovo appuntamento con “LOL” il protagonista più esilarante della serie racconta la sua spiacevole, quanto temprante, avventura con “il nemico”.

In attesa di assistere alla seconda stagione di “LOL – Chi Ride E’ Fuori“, disponibile su Prime Video a partire dal prossimo 24 febbraio, è il momento di ascoltare il dettagliato racconto di uno dei suoi personaggi più acclamati dai telespettatori.

Se nella giornata di ieri, 16 febbraio, si è tenuta la conferenza stampa ufficiale con tutti i membri del cast. Con un approfondimento, da parte di alcuni membri de cast, su alcune delle novità ed aneddoti che si apprestano a rapire l’attenzione del pubblico fra meno di una settimana, la conturbante esperienza di uno dei suoi protagonisti, uscita allo scoperto in questi giorni, pare abbia al contempo molto da trasmettere.

“LOL”, il protagonista più amato racconta la brutta malattia: “Ho rischiato di non farcela”

Si tratta del poliedrico artista romano, Lillo. Amatissimo ancor prima della sua recente partecipazione alla serie tv in chiave comica. L’attore, interprete di ben due pellicole per il grande schermo, anche nel corso degli ultimi mesi, ha voluto raccontare in un’intervista la sua altrettanto recente esperienza con la malattia. E che lo avrebbe, mai come in tal caso, messo a dura prova. “All’inizio ho avuto dei sintomi influenzali”, racconta Lillo. “Infatti speravo si trattasse di influenza. Ma quando ho perso olfatto e gusto ho capito. E il tampone ha confermato: ero positivo“.

“Mi sono contagiato in un modo banale“, ha spiegato l’attore riferendosi al suo malaugurato contatto con il Coronavirus, “ma per questo è giusto che si sappia“. “Semplicemente ogni tanto mi capitava di abbassare la mascherina per respirare meglio. Giusto un attimo. Ma lo facevo anche quando c’era altra gente. Una cosa che ora non farei assolutamente più. Se uno ha bisogno di aria allora deve allontanarsi da tutti e poi abbassarla. Basta veramente poco: è un virus super contagioso“.

“Io ero un uomo sano“, continua Lillo raccontando, non senza rammarico, il suo ingresso in terapia intensiva. “Ho visto 35enni intubati. Sicuramente se hai patologie sei svantaggiato, ma non è una regola. Nel senso che puoi essere sano e sviluppare comunque una grave polmonite. La terapia intensiva era piena. Per fortuna non sono mani andato sotto il casco. Mi sono fermato al momento prima: avevo l’ossigeno al massimo e lì ho capito che era l’ultimo passo. Lì mi sono spaventato. Poi, dopo due giorni, la polmonite ha iniziato a regredire“.

“Se sei una persona positiva non puoi che prendere la parte bella di questa esperienza“. Salvo gli scetticismi, Lillo spiega: “Si dirà: ‘Ma ci può essere una parte bella?’. Per me sì“, rivela l’attore. “E’ la saggezza che ti ritrovi, che ti spinge a rivedere l’importanza che dai alle cose“.

“In questi giorni sto apprezzando tutto“, ha ammesso il comico, dopo essere tornato in forze. “Tante piccole cose che prima nemmeno notavo, che davo per scontato“, ha poi specificato. “Ma che adesso riconosco come pura felicità. Penso davvero che sia migliorato tutto il mio modo di vivere“.

“Ho sentito Greg quasi tutti i giorni“, ha aggiunto con sollievo ricordando la vicinanza dell’amico e storico collega. Infine, Lillo, è riuscito a ironizzare ad arte anche sul suo dimagrimento. Per fortuna tutto è tornato nella norma. E ora non resta che attendere ancora qualche giorno per vederlo all’opera nel ruolo di esilarante “special guest” alias “arma letale della risata“.