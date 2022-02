María Pedraza cambia drasticamente look e lo condivide con i fan. Il video dell’attrice senza veli fa girare la testa ai fan, il nuovo taglio è divinamente sexy

Giovane, talentuosa e affermata: il successo di María Pedraza Morillo risulta sempre più inarrestabile dall’inizio della sua carriera. La ballerina spagnola muove i primi passi nella recitazione partecipando da protagonista al film “Amar“, ma è con il ruolo dell serie tv “La casa di carta” che raggiunge la notorietà internazionale.

Seguono “Élite” e “Toy Boy“, quest’ultimo attualmente presente su Netflix con i nuovi episodi della seconda stagione. Durante la realizzazione delle importanti esperienze dell’attrice, cresce in termini di numeri anche il suo profilo Instagram.

Una pagina che attualmente registra la cifra di oltre 11 milioni di followers infatuati dalla sua bellezza sopra le righe, destinata fin dal principio alla cinepresa. Una presenza magnetica, caratterizzata dalla fisicità prorompente e lo sguardo azzurro conturbante. E se già l’avvenenza della protagonista di “Toy Boy” mette solitamente in soggezione lo spettatore, nell’ultimo video supera gli abituali standard.

María Pedraza, drastico cambio di look

Per quanto riguarda l’arte dei repentini cambi di look, María Pedraza Morillo ha già dimostrato più volte di essere una vera professionista. L’abbiamo vista giocare con la sua chioma, generalmente lunga e scalata, stabilizzata su un castano chiaro.

Solo pochi giorni fa sfoggiava su Instagram un biondo platino davvero sorprendente, ma questa volta ha lasciato davvero tutti senza parole. Sempre sul social, dove vanta un profilo seguitissimo, ha condiviso con i fan l’ultimo “colpo di testa”.

Si mostra in un video senza veli, mentre offre la schiena nuda all’obiettivo per poi voltarsi improvvisamente, conquistando l’intero web. Opta per un castano molto scuro, che permette al suo sguardo azzurro di spiccare come non mai, ma è il taglio l’aspetto più inaspettato.

Un caschetto seducente che le incornicia il volto, con tanto di frangia corta a evidenziare i suoi ipnotici occhi. L’approvazione dei followers non si lascia attendere, in un tripudio di commenti che elogiano il risultato irresistibile di questo ultimo post.