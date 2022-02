Maria De Filippi ha fatto molto discutere negli ultimi giorni per qualcosa che è accaduto ad Amici: scopriamo insieme cosa è accaduto nel talent show

Maria De Filippi è senza dubbio una delle conduttrici più amate della televisione italiana: a differenza delle sue colleghe, lei brilla per il suo tatto sottile e per la sua dolcezza. Nonostante questo, negli ultimi giorni è finita al centro di una bufera per qualcosa che è accaduto durante l’ultima puntata di Amici andata in onda domenica su Canale Cinque.

Maria, infatti, nel corso della registrazione della puntata, ha chiesto al cantante Luigi di esibirsi con un nuovo inedito scritto da Enrico Nigiotti. La canzone parla di un ragazzo grasso e, dal momento che Luigi è molto magro, la conduttrice ha chiesto al suo allievo di indossare una pancia finta per calarsi meglio in questo ruolo.

Maria De Filippi nella bufera: “Fuori luogo e squallido”

Luigi ha deciso di accettare la proposta della conduttrice e le polemiche sono arrivate subito numerosissime, una dietro l’altra. Domenica sui social è scoppiata una vera e propria rivolta contro la conduttrice e tutti si chiedevano: lascerà correre la polemica fingendo che non sia mai accaduto nulla o ci tornerà su?

La risposta non è tardata ad arrivare: nel corso dell’ultimo daytime, Luigi ha avuto modo di fare una videochiamata con Enrico per parlare della canzone. Il cantautore gli ha parlato un po’ di questo testo che ha scritto e Luigi ha rivelato di rivedersi nelle sue parole in qualche modo, perché lui soffre di diabete e potrebbe anche lui avere dei problemi del genere in futuro. Alla fine, l’ex cantante di Amici ha rivelato a Luigi di essere molto felice di regalargli questa canzone. “Adesso è tua e non è più mia“.

La polemica è decisamente esplosa dopo quanto accaduto: tutti stanno sperando di non sentire, nelle prossime puntate, Luigi esibirsi con questo pezzo.