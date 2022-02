Gianni Morandi e Jovanotti: il segreto della loro amicizia

Come si sono conosciuti Gianni Morandi e Lorenzo Jovanotti? Scopriamo insieme qualche dettaglio sulla loro amicizia

Si sono scatenati sul palco dell’Ariston con un medley che ha emozionato, divertito e fatto cantare milioni di italiani che hanno seguito il “Festival di Sanremo”. La coppia Gianni Morandi e Lorenzo Jovanotti è stata considerata la migliore degli ultimi anni.

Energia, adrenalina, solarità e positività, sono questi gli ingredienti che hanno reso la loro performance unica e sopra ogni aspettativa. Il duo, infatti, si è aggiudicato il premio della serata cover.

Gianni Morandi e Lorenzo Jovanotti sono davvero amici?

Dopo lo spettacolo all’Ariston, in tanti si sono chiesti se Gianni Morandi e Lorenzo Jovanotti siano davvero amici. I due sembra che si conoscano da molto tempo ma solo ultimamente hanno fatto squadra.

Nonostante la notevole differenza di età, Morandi e Jovanotti hanno molto in comune: la musica e l’essere artisti. Così il cantante bolognese ha deciso al suo amico e collega di seguirlo a Sanremo e così è stato. Non solo il brano Apri tutte le porte è stato scritto dall’artista romano, ma Gianni Morandi lo ha voluto con lui per la serata cover.

Dopo il successo sia della coppia che della canzone arrivata terza al “Festival di Sanremo”, Lorenzo Jovanotti è pronto per il Jovabeachparty e su Instagram ha spoilerato: “Ci siamo davvero divertiti e grazie ancora a tutti! La prossima volta ci vediamo a @jovabeachparty non vedo l’ora. – ha spiegato – Vi prepariamo delle giornate così, tipo questa energia qua ma d’estate nudi sotto al sole e poi alle stelle facendo il bagno e poi ballare sulla sabbia dalla mattina alla notte con musica pazzesca live e djset e ospiti e rocknroll, vi va? a me moltissimo! #apritutteleporte la facciamo di sicuro!”.

Sono passati più di dieci giorni dalla performance dei due artisti e ancora in tanti non smettono di parlare del medley che ha sbalordito il pubblico italiano.