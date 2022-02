L’amatissima coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ha voluto anticipare i tempi: ecco come ha festeggiato la giornata dedicata agli innamorati

Si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip e la loro relazione procede a gonfie vele dopo più di un anno dal primo bacio avvenuto sotto le telecamere. La coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli continua a far sognare i suoi numerosissimi fan e lo ha fatto anche in occasione della giornata di San Valentino.

Dopo aver presentato al pubblico il nuovo componente della famiglia, il cagnolino Prince, non potevano non condividere un altro momento vissuto insieme per celebrare il loro amore. Per farlo hanno scelto anche una location piuttosto speciale.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, per loro un San Valentino magico: la dedica che commuove

Nell’ultimo anno sono stati in grado di far cambiare idea a chiunque avesse dubbi riguardo il loro amore, come spesso accade con le storie nate all’interno di un reality. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno mostrato di fare sul serio e la loro relazione è oggi più solida che mai. Entrambi non hanno mai nascosto la volontà di costruire un futuro insieme e il nuovo compagno a quattro zampe non è altro che l’ennesimo tassello di vita che i due hanno voluto condividere.

Romantici e sempre pronti a dedicarsi parole d’amore, non potevano mancare i festeggiamenti in occasione del giorno degli innamorati per eccellenza, San Valentino. La coppia ha festeggiato in anticipo godendosi una cena romantica nel ristorante di Alessandro Borghese, che Pretelli si è divertito a imitare nel corso della serata.

Oltre alle immagini della cena condivise sui social Giulia Salemi ha voluto pubblicare una tenera foto che li ritrae complici e felici. “Dopo un anno eccoci ancora qua” -si legge nella dedica- “è cambiato tutto ma non è cambiato niente. Ti A…“.

Non si tratta del primo San Valentino festeggiato dalla coppia che lo scorso anno ha celebrato questa giornata all’interno della casa più spiata d’Italia. Da allora di cose ne sono cambiate parecchie, compreso il sentimento che li lega, maturato e consolidato dopo un anno di relazione.

“San Valentino in love“, scrive il mattatore di Domenica In, condividendo uno scatto della sua amata intenta a osservarlo con gli occhi dell’amore.