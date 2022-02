Jasmine Carrisi, figlia di Loredana Lecciso e Albano Carrisi, si diverte a postare delle foto che la ritraggono notevolmente spensierata. Quale nuovo scatto avrà postato Jasmine?

La piccola Carrisi, è stata di recente attaccata per il suo aspetto fisico, considerato “eccessivo” per la sua giovane età. Attualmente Jasmine ha 21 anni, per gli haters però, dimostrerebbe molti più anni a causa dell’incontrollata chirurgia estetica subita. Nelle ultime ore la Carrisi pubblica uno scatto provocante…

La famosa Carrisi, da diverso tempo, si sta cimentando ad arricchire il suo profilo Instagram con moltissimi dei suoi scatti. Tanti sono i suoi sostenitori ma, al contempo, gli haters non mancano mai. Sotto le foto pubblicate dalla ragazza emergono diversi commenti volti a voler offendere la piccola Jasmine: “Sei stupida, sempre a mostrare le stesse immagini”; “Se non ti rifacevi le labbra come mostra lo standard della società femminile, saresti stata meglio”…Nonostante i commenti negativi, la piccola influencer continua a mostrarsi con delle nuove accattivanti foto, scopriamo insieme l’ultimo contenuto postato dalla ragazza.

Il nuovo post di Jasmine Carrisi, quale sarà stata la reazione di Albano?

Nelle ultime ore, Jasmine pubblica un post mostrandosi davvero felice. Nella didascalia del suo post, la Carrisi scrive: “All smiles”, mostrando una serie di scatti che la ritraggono in tutta la sua gioia. Il messaggio sarà rivolto a tutti quelli che costantemente la criticano?. Le foto hanno suscitato molto scalpore tra i suoi followers, ricevendo cosi moltissimi like e commenti.

“Che belle positive vibes trasmetti”; “Sei il gusto pieno della vita”; “Ma quella lingua di fuori?”… Anche Loredana Lecciso decide di postare dei cuori sotto la foto della propria figlia, dimostrando cosi, la piena stima che nutre nei suoi confronti. Albano, cosa penserà realmente di sua figlia? Il famoso cantante non si è mai esposto a riguardo, il suo silenzio cosa vorrà significare realmente?

Jasmine Carrisi ha davvero un grande carattere; nonostante tutte le brutte parole incassate, decide di voler continuare a postare i suoi contenuti, senza badare minimamente alle chiacchiere altrui.