Carolyn Smith parla della sua malattia a “Verissimo” e rivela quello che sta affrontando in questo momento. Tutta la verità

Per tutti Carolyn Smith è il volto di “Ballando con le Stelle”. Presidente e componente della giuria da ben 13 anni, è un volto ormai amico per tutti i telespettatori fedeli che da anni seguono il programma di Milly Carlucci. Anche se vediamo la coreografa sempre sorridente e piena di vita, in realtà, le sue condizioni di salute non sono delle più felici. Lo ha raccontato proprio lei: da diverso tempo combatte contro un tumore al seno.

Una battaglia dura, che si trascina fin da troppo tempo, oltre cinque anni, ma verso la quale la ballerina non si arrende. Ieri per la sua prima volta è stata ospite della puntata di “Verissimo” e a Silvia Toffanin ha raccontato la verità sul suo stato attuale di salute.

Carolyn Smith e la malattia: cosa sta succedendo

Per Carolyn Smith la sfida con la malattia non è mai stata facile, ma al momento la battaglia è più complicata di quanto sembra. Nonostante gli interventi e le sedute di chemioterapia, la giudice di “Ballando con le stelle” deve monitorare costantemente la sua situazione e oggi sta vivendo un momento molto delicato.

“Non ho ancora finito il mio percorso – ha detto parlando del cancro – In questo momento ho sospeso la chemioterapia perché ho un’infezione al fegato che non mi permette di proseguire con le cure”.

Carolyn è sempre stata forte e positiva nei confronti della malattia ma con la Toffanin ieri ha ammesso che all’inizio la battaglia è stata più facile, oggi un po’ meno perché dopo tanta tenacia, si sente più fragile. I prossimi controlli la agitano per il fatto che ha dovuto sospendere la cura. “I medici mi hanno detto che senza questa c’è il 65% di probabilità che l’intruso torni”.

Insomma, per la coreografa serve ancora tanta forza e tanto coraggio per andare avanti ma nonostante questo lei continua a lottare e soprattutto a sorridere. Ha tanti dolori ma dice di sentirsi bene perché lei non si arrende, vuole andare avanti e “non perdere un minuto della mia vita” ha concluso mandando a tutti un messaggio di positività e di speranza.