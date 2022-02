“Uomini e Donne”, l’ex protagonista diventa mamma: l’annuncio inaspettato

Cecilia Zagarrigo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha dato una bellissima notizia sui social. Ha trovato l’amore… e non solo

Cecilia Zagarrigo è stata una delle corteggiatrici più amate della storia di Uomini e Donne. Il suo percorso televisivo è cominciato quando ha deciso di partecipare nel 2017 per corteggiare Luca Onestini. Dopo essere stata scartata è tornata un paio di anni fa sempre in questo ruolo e, questa volta, è riuscita ad essere proprio lei la scelta.

Nonostante questo, la loro storia terminò dopo poche settimane. Cecilia, negli ultimi anni, è diventata molto famosa sui social per il suo umorismo ma sopratutto perché è sempre risultata, agli occhi di molti, una piccola Bridget Jones. Sempre sfortunata in amore. Pensava di restare da sola per sempre e questo ha sempre scatenato molta empatia da parte del suo pubblico femminile.

Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo diventa mamma

Un paio di mesi fa, però, Cecilia è uscita allo scoperto su Instagram rivelando di aver cominciato una storia d’amore con Moreno, un ragazzo che lavora per lei da sette anni e che è diventato negli anni il suo migliore amico. Ha raccontato che non è stato semplice, che in fondo lo hanno sempre saputo ma avevano troppa paura di rovinare la loro amicizia. Quando si sono trovati, però, non si sono lasciati più e hanno capito da subito di essere fatti l’uno per l’altro.

Dopo neanche due mesi da quell’annuncio, oggi in occasione di San Valentino è arrivato un altro: Cecilia, infatti, ha rivelato ai suoi fans di aspettare un bambino. “Sei l’uomo che ho sempre voluto e sono sicura che sarai un padre meraviglioso! Io e Bubi ti amiamo tanto!

E quindi possiamo finalmente dirvi, in questo giorno speciale, che.. noi due diventeremo tre!”

Il post è stato travolto da migliaia di congratulazioni in pochissimi minuti: la gioia dei suoi fans, del resto come la loro, è assolutamente incontenibile.