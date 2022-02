Flavio Insinna racconta la relazione con Adriana Riccio: un amore nato sul set e mai finito, ma non se lo aspettava nessuno.

Le relazioni romantiche nate sul luogo di lavoro, lo sappiamo, sono davvero diffuse. Non fanno eccezione nemmeno i vip, a cui spesso capita di innamorarsi di colleghi più o meno famosi: è successo ad Amadeus, che ha conosciuto la moglie Giovanna Civitillo sul set de L’Eredità, ma non solo.

Oggi vogliamo raccontare la storia d’amore di Flavio Insinna, nata sul set di “Affari Tuoi”. Il conduttore è sempre stato molto riservato a proposito della sua vita privata, ma la relazione con Adriana Riccio non è mai stata nascosta al pubblico.

Adriana Riccio e Flavio Insinna, la storia d’amore perfetta

Flavio Insinna e Adriana Riccio si sono conosciuti nel 2016, quando lui era alla guida di “Affari Tuoi” e lei partecipava al programma in rappresentanza del Veneto. Il colpo di fulmine è stato immediato e ricambiato: i due hanno iniziato a frequentarsi fuori dallo studio del programma, e non hanno mai smesso. Oggi Flavio la venera come una vera e propria Dea: “È una donna che ti dà una forza che non riesco a definire. Quando parte e va a trovare i suoi al nord la casa si spegne. Ma si spegne proprio tutto: il giardino s’intristisce, le cose colorate che abbiamo a casa diventano fosche e cupe. E quando torna si riaccende tutto” ha raccontato ai giornalisti.

“Irradia una cosa che ha solo lei, emana una luce: Ma vorrei che un pochino del mio sorriso arrivasse a lei, non vorrei essere solo la parte che prende e basta” dice Insinna a proposito della fidanzata. I due stanno davvero benissimo insieme, e ne sono testimone anche tutte le fotografie che ogni tanto pubblicano sui rispettivi profili social.

Non sembra, però, che la coppia sia interessata a sposarsi burocraticamente. Flavio e Adriana non pensano nemmeno ad avere figli, e si godono ogni momento di intimità senza preoccupazioni.