Vite al limite, il Dr Now lascia il programma. Fan disperati. E’ tutto vero?

Il programma americano Vite al limite è uno degli show televisivi più seguiti e amati di sempre. Il suo successo è dovuto principalmente alla presenza del carismatico Dr Now. Da tempo però si vocifera di un suo possibile abbandono

Vite al limite va in onda da oltre dieci anni e nonostante sia trascorso così tanto tempo dalla prima messa in onda, continua ad essere uno dei programmi più seguiti e non accenna a perdere colpi. Protagonista indiscusso della trasmissione il dottor Younan Nowzaradan, conosciuto anche come Dr Now.

Tutti conoscono il famosissimo programma di RealTime. Vite al limite, in America My 600 lb life, racconta le storie di persone estremamente sovrappeso che arrivati al limite decidono di cambiare le proprie vite. Per fare questo si affidano appunto al dottor Now, che farà di tutto per farli tornare ad una vita il più possibile normale e sana.

Vite al limite, il Dr Now potrebbe lasciare il programma. Chi lo sostituirà?

Il dottor Nowzaradan è il personaggio di punta del programma. E’ lui a prendersi cura totalmente di queste persone che arrivano da lui davvero al limite. Tutti conoscono i suoi modi bruschi e intransigenti. Il Dr Now non ama edulcorare la realtà dei fatti e preferisce avvisare senza mezzi i termini i suoi pazienti dei gravi pericoli a cui vanno incontro proseguendo con quel loro stile di vita. I casi che arrivano al dottore sono veramente gravissimi e qualche volta, nonostante i mille tentativi effettuati, è capitato che purtroppo qualcuno perdesse la vita. Il Dr Now impone un rigido stile di vita che permette ai pazienti di perdere un gran numero di chili, in un anno di tempo, così da potersi sottoporre ad un intervento di bypass gastrico. Nel corso dei dieci anni del programma ci sono state tantissime storie di successo e cambiamenti stravolgenti e il merito è tutto del nostro amato dottore.

Da qualche tempo sono giunte alcune indiscrezioni riguardo un suo possibile addio al programma. Nulla di ufficiale ancora, ma all’età di 77 anni anche il Dr Now potrebbe avere bisogno di un pò di riposo. I fan sono già disperati al pensiero di non vedere più il loro idolo. Ma se così fosse, chi potrebbe mai sostituire degnamente l’iconico Now?