Sanremo, Amadeus fa a meno di Fiorello: “Il suo posto è…”. Clamoroso!

Sanremo, emergono dei retroscena allucinanti a proposito della presenza di Fiorello: Amadeus non se lo aspettava da lui…

A distanza di dieci giorni dalla fine di Sanremo, emergono dei retroscena inaspettati a proposito del mattatore Fiorello. Sulla sua presenza, in realtà, si era creato un alone di mistero già nei mesi antecedenti alla messa in onda della kermesse canora. Il comico, come più volte rivelato, non aveva nessuna intenzione di affiancare nuovamente Amadeus nella sua terza edizione consecutiva.

Le cose, fortunatamente, si sono evolute in maniera diametralmente opposta. Con grande sorpresa da parte del pubblico, infatti, Fiorello è tornato ad allietare i telespettatori con la sua verve inimitabile. Solamente alcune ore fa, tuttavia, è trapelata un’intervista che Amadeus aveva rilasciato a RTL 102.5, pochi giorni prima dell’inizio del Festival: le sue parole, a distanza di tempo, sono a dir poco sconvolgenti.

Sanremo, Amadeus fa a meno di Fiorello: “Il suo posto è…”. I dettagli sono sconvolgenti

Pochi giorni prima dell’inizio della kermesse canora – che quest’anno ha registrato un record di ascolti alquanto arduo da battere -, Amadeus rilasciò un’intervista ai microfoni di RTL 102.5. Oltre a parlare della gara che sarebbe andata in onda di lì a breve, il conduttore aveva risposto ad alcune domande in merito a Fiorello, sua spalla nelle precedenti edizioni.

Tutti, durante le settimane che precedettero il Festival, si chiesero se il mattatore sarebbe tornato o meno sul palco dell’Ariston. Nel corso dell’intervista radiofonica, Amadeus fornì una risposta che non lasciò spazio a dubbi: “Fiorello ha prenotato la stanza di fronte alla mia, ma per ora è vuota“.

Con queste parole, il conduttore volle far sapere di non nutrire alcuna speranza in merito ad un eventuale ritorno del collega. Ma, come si sa, Fiorello è uno showman a dir poco imprevedibile, ed ha finito per sorprendere persino il suo amico di sempre.

Il conduttore, che fino a pochi giorni prima era convinto che Fiorello non sarebbe tornato, è rimasto davvero colpito dal gesto dell’amico. Un gesto che ha dimostrato, per l’ennesima volta, il bene incommensurabile che li lega.