Michelle Hunziker, il retroscena sull’addio a Trussardi: “Il dolore rimane”

Michelle Hunziker è tornata single da diverse settimane: ecco come sta affrontando la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker è tornata single di recente. La famosa conduttrice svizzera, arrivata in Italia quando era a malapena una ragazzina, ha vissuto tantissime vite nel corso di questi ultimi due decenni. Praticamente durante le sue prime settimane in questo Paese, il suo cammino si incrociò con quello del famoso cantante Eros Ramazzotti.

Eros e Michelle hanno fatto sognare il mondo con la loro storia d’amore, poi si sono lasciati ma della loro unione è rimasto qualcosa che li terrà vicini per il resto della vita: Aurora Ramazzotti, la figlia che hanno avuto insieme venticinque anni fa. Quando si sono lasciati, dopo un periodo in cui Michelle ha scelto di restare single, ha ritrovato l’amore tra le braccia di Tomaso Trussardi. Il loro matrimonio è durato fino ad un paio di mesi fa.

Michelle Hunziker dopo la rottura con Trussardi: tutta la verità

Visualizza questo post su Instagram U n post condiviso da Michelle Hunziker (@t h e r e a l h u n z i g r a m )

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Sempre più affascinante e…” Nunzia De Girolamo, audace come poche: uno charme che ti destabilizza – FOTO

Infatti, Michelle, non è passata inosservata quando si è ritrovata a passare le feste di Natale senza suo marito. All’inizio del 2022, lei e Tomaso hanno ufficializzato la rottura: hanno deciso di rimanere comunque in buoni rapporti per rispetto degli anni vissuto insieme e per il bene delle figlie che hanno avuto.

Adesso Michelle sta per cominciare un nuovo progetto televisivo molto importante, due serate trascorse con delle meravigliose donne della nostra televisione. Ai microfoni di Silvia Toffanin a Verissimo, ha parlato di questa avventura che la aspetta e ha raccontato un po’ come stanno andando questi primi tempi senza suo marito, l’uomo che è stato vicino a lei per tutti questi anni.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Per non finire in galera”, Beatrice Borromeo e le parole che hanno scioccato tutti

“Poi certo quando chiudo la porta di casa la sera il dolore rimane” ha spiegato tra le lacrime. D’altronde non è facile ricominciare così da sola dopo tutto questo tempo.