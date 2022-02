Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò mandano in fibrillazione il web. Ormai non c’è ombra di dubbio, il prossimo passo è già scritto

Si sono conosciuti nella casa del “Grande Fratello Vip” e senza fare troppo rumore hanno coltivato il loro amore, alimentandolo giorno dopo giorno, in modo dolce e coraggioso. Parliamo di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, in arte Adua del Vesco anche se, la siciliana di questo pseudonimo, preferisce non farne più uso.

La relazione tra i due va a gonfie vele, i due si dividono tra lavoro e vita privata riuscendo ad incastrare perfettamente le due cose. Hanno deciso di vivere insieme a Milano. Lei, da settembre, conduce il format “Casa Chi” trasmesso sulla pagina Instagram del settimanale diretto da Alfonso Signorini e da pochissimo ha esordito in musica con il suo primo singolo. Lui, invece, è agente immobiliare ed in tv lo vediamo spesso nelle vesti di opinionista sportivo negli studi di Sportitalia.

Per la coppia potrebbero esserci presto risvolti inediti. Gli indizi ci sono tutti ed i fan sono al settimo cielo.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: la novità che sorprende

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò verso le nozze? È questo quello che hanno pensato tutti dopo il dolce annuncio fatto proprio tramite Chi. Durante l’ultima puntata del format, l’ex gieffina ha sfoggiato orgogliosa ma anche un po’ imbarazzata il super regalo che il suo fidanzato le ha fatto per festeggiare il loro primo anno di fidanzamento.

Un anello bellissimo che brilla al dito e che di certo non è passato inosservato. Una “vera con sedici brillanti” che Zenga ha regalato a Rosalinda nel giorno di San Valentino. I due sono scappati a Firenze per una vacanza all’insegna dell’amore e le notizie non sono tardate ad arrivare sui social mandando il tilt chi li ama e li segue dal primo giorno dentro la casa più spiata d’Italia.

Proprio il settimanale Chi definisce l’anello un “pegno d’amore” e si chiede: a quando le nozze? È la domanda che si fanno anche i fan della coppia. Ci sarà quanto prima un colpo di scena inedito? I follower sono in fibrillazione e già immaginano Rosalinda in abito bianco.