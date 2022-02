Siete ancora in possesso di questa 1.000 Lire? Controllate, potreste avere tra le mani un tesoro inestimabile

Controllate bene nel cassetto di casa vostra: se individuate la presenza di questa banconota da 1.000 Lire sarete persone fortunate.

Quante volte ci sarà capitato di mettere mano al cassetto in camera da letto e scorgere oggetti e strumenti del passato? Di tanto in tanto affiora quel pizzico di nostalgia nel compiere questo gesto che in alcune circostanze e inconsapevolmente può nascondere un tesoro.

In questo contesto di privacy e segretezza calzano alla perfezione banconote e monete del vecchio conio. Oggetti di valore che farebbero gola a tanti esperti collezionisti. Un mondo dal quale non ci si distoglie quasi mai l’attenzione e frutterà da qui all’eternità guadagni e ricavi impensabili.

Gli esperti del mestiere e della numismatica tendono, al giorno d’oggi, a mettere i possessori al corrente di alcuni oggetti del passato che se rivalutati e in perfette condizioni potrebbero segnare una svolta dal punto di vista economico-patrimoniale.

Oggi le attenzioni sono rivolte ad una banconota del vecchio conio con la quale eravamo soliti comperare beni di prima necessità e non solo: la 1.000 Lire!

Avete questa speciale 1.000 Lire conservata? Cercate per bene, potrebbe valere davvero la pena!

Come tutti ben sappiamo la valuta della ‘Lira‘ è iniziata a cedere alle lusinghe dell’Euro già a partire dai primi anni del nuovo millennio.

Tuttavia, nonostante gli scettici sono costretti ad interagire con la nuova realtà economica, qualcuno di loro rimpiange ancora amaramente di essersi lasciato alle spalle l’icona della Montessori, piuttosto che il volto di Marco Polo stampato sulla banconota.

Oggi gli esperti dell’asta e i numismatici mettono al corrente i possessori della Lira, di una banconota in particolare che se in possesso è in grado di stravolgere la vostra situazione economica: la 1.000 Lire.

Se vi trovate a fare una ricerca più attenta nei vostri cassetti potreste trovarvi di fronte ad un esemplare esclusivo, di caratura leggendaria. Basta pensare alla vecchia lire con il volto in primo piano di Marco Polo, il cui valore all’asta potrebbe superare i 230 euro.

Un’occasione imperdibile è la Lira con su raffigurata l’effige di Maria Montessori con firma di Fazio/Speziali. Il valore di quest’ultima si aggirerebbe sui 220 euro per non parlare degli esemplari datati ‘1970’ con su i festeggiamenti di ‘Roma Capitale’. In questo caso lo spessore economico si eleverebbe fino a 500 euro in termini di ricavo da eventuali aste.

Insomma, cosa aspettate a dare un’occhiata all’interno delle vostre casseforti? Il tempo stringe: non lasciatevi scappare questa occasione!