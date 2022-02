“Matrimonio a prima vista 8”, tensione emotiva all’altare: sembra un deja vu, successa la stessa cosa con Ghiselli-Soria

Ieri sera è partita la nuova stagione di “MAPV Italia”, l’annuncio delle nozze e le celebrazioni con amici e parenti. Sembra però tutto un “già visto”…

Si è finalmente riaperto il sipario sulla nuova attesissima stagione del docu reality di Discovery-Real Time che ieri sera ha portato in tv sei giovani provenienti da tutta Italia. Questi dopo aver appreso la notizia che erano stati selezionati per le nozze al buio, hanno poi provato anche l’ebrezza (dopo 15 giorni) di scendere all’altare e conoscere la loro metà scelta dagli esperti Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto.

Il pensiero però è sempre quello che il partner corrisponda o meno al loro tipo di bellezza e di attitudine desiderata.

Delle prime due puntate andate in onda il momento clou è sicuramente quando il futuro marito attende in trepidante concitazione l’arrivo della sua futura sposa, poi quando lei è a pochi passi da lui questo si gira e la osserva con il bouquet in mano e gli occhi di paura di chi non sa cosa aspettarsi.

La scena si è ripetuta tre volte, per Antonio Quarta e Giorgia Rosati (compatibilità al 91%), sposati a Roma presso l’Hotel Savelli, per Mattia Viteritti e Cristina Cadei Danesi (84%) le cui nozze sono state celebrate a Passirano presso Villa Fassati Barba. Infine Gianluca Ferrara e Giorgia Branco (76%) uniti in matrimonio sul Lago Maggior e Villa Aminta a Stresa. Come sono andati i primi incontri?

Gianluca e Giorgia: “Da 1 a 10 le do un 5”, scoppia il polverone sul web

Nessun colpo di fulmine per i sei giovani presenti all’esperimento, abbiamo visto Cristina piangere perché il marito “era troppo vecchio” rispetto ai propri canoni, Giorgia Rosati lamentarsi al confessionale perché Antonio era mingherlino e troppo “acerbo” per i suoi gusti.

C’è stata però anche una situazione di incontro che ha ricordato a molti telespettatori una scena già vista in tv con Andrea Ghiselli e Nicole Soria, quando lui la vide e disse subito al confessionale che non era il suo prototipo di ragazza ideale mortificandola poi per settimane sul suo aspetto fisico “troppo in carne”.

Con Gianluca sembra essersi ripresentata la stessa sequenza: lui che inizia ad avere dubbi sulla futura moglie già al momento dell’arrivo del dono pre matrimoniale (un gufetto con una lettera “troppo fanciullesca”) e poi la preoccupazione a poche ore delle nozze che lei non sia come lui la vuole (“formosa, bel seno, bel fondoschiena”).

Come lo ha definito Mario Abis, Gianluca è un giovane molto “determinato e auto riferito che punta molto su di sé nonostante la voglia di costruire una famiglia sia tanta”. Lo si nota non appena arriva la timida e riservata Giorgia di 27 anni la quale riceve senza neppure pensarci un voto da parte del marito che non esplode di gioia nei suoi confronti.

“Se devo darle un voto da 1 a 10 le do un 5, non mi piace”, ammette alle telecamere sollevando un polverone sui social da parte dei fan del programma che lamentano da parte sua un’apertura mentale tale da poter vivere appieno la relazione. Scatta la toto scommessa: cambieranno le carte in tavola? L’appuntamento ora è per mercoledì prossimo 23 febbraio alle 21.25 su Real Time.