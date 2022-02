Beatrice Borromeo attira gli occhi di tutti. È la più fotografata in assoluto ma non è da sola nella città dell’amore

È una delle donne più in vista d’Europa, bellissima, sempre in perfetto stile chic ma che non rimane ancorata al sangue blu. Una donna che ha fatto tanto, che sa anche andare oltre le apparenze e che se c’è da rimboccarsi le maniche lo fa. Parliamo di Beatrice Borromeo, la moglie di Pierre Casiraghi, figlio di Carolina di Monaco. Una coppia affiatatissima con sei anni di matrimonio e due bambini fantastici, che nel corso dell’ultimo anno si è trovata a mettere qualche toppa nel Principato.

L’assenza della principessa Charlene da Palazzo pesa e così tutta la famiglia Grimani cerca di stringersi intorno al principe Alberto per sostenerlo e mostrarsi compatta come non mai. Per le occasioni importanti come la Festa Nazionale di Monaco, anche la Borromeo e Casiraghi hanno presenziato mostrandosi più affiatati che mai. Poi lei è stata beccata e nessuno ha potuto toglierle gli occhi di dosso.

Beatrice Borromeo chic e innamorata

Beatrice Borromeo ha mille volti e mille sfumature. Oltre il suo ruolo tra i reali europei, e la vita da mamma, c’è il suo lavoro, quello di giornalista che da sempre ha amato e per il quale ha combattuto per realizzarsi.

Non troppo tempo fa ha ammesso che dopo la parentesi nella quale si è occupata a tempo pieno dei figli, è tornata sul campo, in tutti i sensi. Da un lato si sta dedicando alla produzione di alcuni documentari, merito anche del marito che ha definito un papà molto presente, dall’altro ha presenziato agli appuntamenti dell’alta moda.

Proprio lei, infatti, ha rubato la scena a tutte le altre alla Parigi Fashion Week. Nonostante di vip ce ne fossero come Chiara Ferragni e Lady Amelia Windsor, la Borromeo ha messo tutti ko focalizzando l’attenzione tutta su di lei. Da sola? Nient’affatto! Mano nella mano insieme alla sua dolce metà, il marito Pierre Casiraghi tanto da essere definiti la coppia più charmant delle sfilate.

Tutte le luci concentrate su di loro, i più fotografati in assoluto per via della loro complicità ma anche per un’eleganza che non ha paragoni, testimonial entrambi per la maison Dior. Loro che non amano le apparizioni pubbliche, questa volta hanno fatto uno strappo alla regola e proprio nella città dell’amore mostrano a tutti la loro liaison magica e super chic.