“Quante volte lo abbiamo fatto”, la FOTO di Antonella Clerici scatena il panico. Con lei qualcuno di sconvolgente

Antonella Clerici, la sua foto scatena il panico: fans ancora increduli della visione. Con lei qualcuno di sconvolgente.

Antonella Clerici è sinonimo di garanzia: bravura, professionalità e tanta simpatia e non è un caso che si trovi da ormai tantissimi anni in televisione ricoprendo sempre dei ruoli importanti. La celebre conduttrice è tra le più amate, un fatto che questo non ci stupisce minimamente. Ma stavolta ha fatto qualcosa di esagerato.

La sua ultima foto infatti la vede in compagnia di un curioso personaggio, il fatto che siano insieme lascia tutti perplessi. Ma non solo, “Quante volte lo abbiamo fatto” dichiarano a commento dello scatto destinato a diventare virale. Di cosa si tratta? Non resta che scoprirlo, la coppia è veramente insolita.

Antonella Clerici in compagnia di… la foto scatena il panico

Per saperne di più, vai su Successivo