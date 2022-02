“Ed ora facciamo uscire…”, Ana Mena resta solo un bottone per il delirio più totale: che schianto! – FOTO

Ana Mena scalda i cuori dei supporters di Instagram e si esibisce davanti alla folla con una performance non per deboli di cuore.

La cantante spagnola, Ana Mena ha sorpreso tutti durante l’ultima pubblicazione via Instagram. Il suo bottino di visualizzazioni è in nettissima ascesa in Italia, grazie alle apparizioni sul grande palcoscenico di Sanremo.

Il suo percorso nel Belpaese è iniziato grazie alla spinta del rapper napoletano, Rocco Hunt che sin dal primo momento ha creduto nelle sue strabilianti qualità musicali. Come se non bastasse, gli italiani hanno imparato ad apprezzare Ana sotto diversi punti di vista, tra cui una bellezza effervescente che non lascia spazio alle parole.

Agli inizi di Febbraio, Amadeus aveva aperto il sipario delle emozioni, richiamando a gran voce il suo nome al centro del Teatro Ariston.

Al di là di un look vivace e incandescente, la cantante spagnola ha esibito una voce incantevole durante l’intonazione del brano “Duecentomila ore“.

Per lei si tratta di un nuovo sussulto d’adrenalina, probabilmente decisivo per la consacrazione definitiva di una carriera in crescendo

Ana Mena lascia tutti a bocca aperta: un ‘banchetto’ stuzzicante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANA MENA (@anamenaoficial)

Altro grande successo per Ana Mena, protagonista sotto i riflettori, ancora una volta dopo la performance a Sanremo che ha difatti rilanciato ufficialmente le sue ambizioni nel mondo dello spettacolo internazionale.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Don Massimo lascia la moglie e si fa prete: “È successo tutto in un momento tragico”

Appena dopo i titoli di coda lanciati da Amadeus, Ana ha rotto gli indugi e ha manifestato a parole e con occhi profondamente lucidi, l’emozione provata durante qui momenti.

Al di fuori dell’eccitazione provata sul palcoscenico più ambito d’Italia, la cantante spagnola può vantare di un ‘asso nella manica’ che non tutti possiedono. Si tratta di una bellezza vivace, quasi mediterranea che non lascia spazio alle interpretazioni.

Un pizzico di sensualità al suo estimabile repertorio fisico non poteva passare inosservato, in occasione di una passerella nel bel mezzo di un ‘banchetto‘ consumato tra i clienti seduti comodamente al tavolo.

Il ritorno in patria è stato da protagonista assoluta per Ana che per una nuova avventura in Italia, a Roma si presenta con una camicetta abbottonata al limite della censura.

I clienti ai tavoli del ristorante sono ad un passo dal ‘manicomio’ più totale.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Ti sto ammirando! Sei bellissima” Maria Pia Calzone svela il suo dietro le quinte: puro spettacolo – FOTO

Come se non bastasse gli ospiti spingono emotivamente l’artista, vincitrice del “Veo Veo Awards” nel 2006, invitandola ad intonare qualche strofa del brano.