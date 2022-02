“Ti sto ammirando! Sei bellissima” Maria Pia Calzone svela il suo dietro le quinte: puro spettacolo – FOTO

Maria Pia Calzone, la celebre attrice svela il suo dietro le quinte con fare intrigante e seducente. Fans ammaliati da questo spettacolo.

Un’attrice piena di fascino, mistero, eleganza ed un portamento che non può che essere preso come modello anche dalle più giovani, Maria Pia Calzone è una professionista che in ogni suo progetto lavorativo lascia il segno. Quel tocco personalissimo che la rende sublime in ogni interpretazione.

Non è un caso che a prescindere dallo spettacolo in cui recita – che sia film per il cinema, fiction o teatro – i fans sono sempre pazzi di lei e sono soliti complimentarsi con l’artista sul suo profilo Instagram dove l’attrice napoletana lascia spazio sia al suo lavoro ma anche ad attimi di vita privata e quando può, ama confrontarsi con i fans.

“Ti sto ammirando! Sei bellissima” Maria Pia Calzone, saluti dal backstage: il web esplode

Direttamente dal Teatro Sistina si trova Maria Pia Calzone mentre svela il backstage. Una mise perfetta per l’occasione conferma ancora una volta quanto detto sinora sull’attrice: pantalone nero dal taglio classico – almeno, così sembrerebbe dagli scatti dato che ne manca una figura intera – camicia verde con tanto di fiocco in vita, una chicca di stile non indifferente e poi un blazer sempre verde dal taglio basic.

Il web alla visione di queste foto è letteralmente esploso: fioccano i commenti con una velocità notevole, tutti gli occhi sono su Maria Pia o “Imma” come qualcuno ama chiamare l’attrice citando uno dei suoi personaggi più celebri.

Le foto la vedono sia da sola che insieme al team che lavora in occasione dello spettacolo. Un fan molto attento precisa “Ti sto ammirando! Sei bellissima”.

Tra le storie ha postato altro contenuto inerente alla serata di ieri in cui ama scherzare o come dice la stessa – “Backstage e cazzeggio” – mentre si fa riprendere tra scatti e video esilaranti. Il segreto è sempre nella spontaneità ed anche nell’autoironia, con quella non si sbaglia mai.