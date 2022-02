“Adoro come la porti” Elenoire Casalegno stravolge con la sua visione il web – la FOTO non lascia dubbi

Elenoire Casalegno, colpisce ancora. La sempre bellissima conduttrice in uno scatto ad elevata intensità. I fans sono senza parole.

Con i suoi oltre 800 mila followers su Instagram, Elenoire Casalegno è una conduttrice molto apprezzata ed anche se in tv in questo momento non è molto presente, i fans non perdono occasione di sbirciare il suo profilo social per rimanere aggiornati sulle vicende quotidiane della propria beniamina.

Sempre con quell’aria da ribelle, una forever young che conquista il web. Un corpo da modella, altissima e slanciata ben si adattano ad una presenza perfettamente armoniosa. Ogni post fa storia, il seguito che ottiene di volta in volta sui social è notevole e non è difficile capire il perché. Una donna fuori dagli schemi che piace, seduce e conquista.

“Adoro come la porti”, Elenoire Casalegno conquista il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Il gol più bello di Vlahovic” Carolina Stramare, sotto al body…

Sensuale, ricercata e misteriosa… sono questi gli aggettivi che ben si adattano a questa foto, un primo piano, scelto dalla Casalegno per inaugurare il weekend. Un look pazzesco, un biondo che spicca in questa foto e che va a contrasto degli occhi truccati perfettamente per incrementarne il fascino.

La frangia diventa motivo di apprezzamento, questo è quanto si evince dal post, dove un fan infatti commenta: “Adoro come porti la frangia”. Un pensiero che funge da spartiacque rispetto a chi al contrario non condivide questo taglio, in realtà la rende ancora più intrigante e poi diciamo, Elenoire può tutto! La scollatura diventa motivo di distrazione, infatti qualcuno sottolinea questo aspetto. Un maglione sottile con ampia scollatura a V.

“No, non posso diverlo, ma lo dirò” c’è del mistero nelle parole della conduttrice ma non riusciamo a capire, non ci ha fornito al momento alcun indizio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Il gol più bello di Vlahovic” Carolina Stramare, sotto al body…

La Casalegno ama giocare con gli stili e cambiare, ma scorrendo i post sui social ci rendiamo conto di come piaccia proporre sempre qualcosa di diverso, con ampi spruzzi di sensualità e giocando con un vedo non vedo ammiccante, come in quest’ultimo post. Impazienti di scoprire cosa stia riservando ai suoi fedelissimi followers, non resta che munirci di pazienza. Cosa bolle in pentola?