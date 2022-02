Il cambiamento radicale nella vita di Don Massimo è ora pronto ad uscire allo scoperto. Tutto il suo entourage non aspettava altro.

Pare che per nessuno sia semplice accettare un cambiamento così drastico come quello dell’ormai noto Don Massimo. Eppure, a volte, stravolgere tutte le carte in tavola della propria esistenza potrebbe essere l’unico modo per sopravvivere.

A diciotto ore di distanza dall’ultimo ciak che segna la fine delle riprese per la nuova attesissima tredicesima stagione del longevo format firmato Rai Uno, adesso una serie di fondamentali variazioni non sono di certo potute passare come inosservate.

Don Massimo lascia la moglie e si fa prete: “È successo tutto in un momento tragico”

A sottolineare le trame di tale avvenimento, e con estrema chiarezza, sarà proprio uno dei suoi più acclamati protagonisti. L’attore romano, 1971, Raoul Bova.

“Posso dire che dietro la scomparsa di Don Matteo non c’è nulla di drammatico“, spiega nel corso di una recente intervista l’interprete di Don Massimo. Difatti, il personaggio storico della serie televisiva, “è stato chiamato per una missione importante“. Incoraggia così il pubblico di telespettatori il carismatico Raoul. E, inoltre, lui stesso “ha scelto Don Massimo per sostituirlo”. Quest’ultimo, come lascia evincere il suo successore, è difatti “un sacerdote al suo primo incarico“. E per tal motivo: “la vocazione in lui è maturata dopo un evento tragico“.

Ad ogni modo non c’è da preoccuparsi. Terence Hill lascia in eredità a Don Massimo non pochi appigli che li accumunerebbero. “Don Massimo condivide con Don Matteo il pallino per l’investigazione“, spiega perciò Raoul al pubblico. “Ma, ancor più di lui, è attratto dal mondo giovanile”. Infine, nel corso di questa serie, si affronteranno anche altre tematiche finora lasciate ai margini. Quale, ad esempio, quella del bullismo.

Abbracci, commozione e felicità. Il termine delle riprese, in questo inizio 2022, regala una nuova speranza ai suoi telespettatori. Il pubblico è entusiasta del traguardo raggiunto, seppur guardando con nostalgia alle perle di saggezza, a bordatura misteriosa, ricevute con riconosciuto talento dei suoi interpreti e nel corso dell’ultimo ventennio.