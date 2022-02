Cambio di passo a “Uomini e Donne”, non c’è più spazio per lei: “da oggi gestisco io”

“Uomini e Donne”, la rivelazione di Tina Cipollari ha spiazzato tutti: “da oggi gestisco io”. Cosa sta succedendo con Maria De Filippi

Tra le dame che massimamente attirano l’attenzione dei telespettatori c’è indubbiamente Gemma Galgani. Durante la precedente registrazione, la torinese aveva accettato il corteggiamento del nuovo cavaliere Antonio, pur non apparendo entusiasta all’idea di conoscerlo.

Quest’oggi, nel corso dell’appuntamento pomeridiano con il dating show, la 72enne torinese ha palesato quello che l’opinionista Tina Cipollari aveva già capito fin dal principio. “Non mi è scattato nulla” ha affermato la Galgani, deludendo profondamente le aspettative di Antonio.

Nel giro di pochi minuti, in studio, si è letteralmente scatenato il putiferio. La bionda opinionista, dopo aver preso la parola, non ha mancato di attaccare direttamente la conduttrice stessa: la sua proposta era perentoria e non ammetteva repliche.

Cambio di passo a “Uomini e Donne”, Tina Cipollari spiazza il pubblico: “da oggi gestisco io”

Il tono con cui Gemma Galgani ha interrotto la frequentazione con Antonio non è affatto piaciuto agli opinionisti di “Uomini e Donne”. La dama, dopo aver incontrato il cavaliere nel corso di un’esterna, lo ha liquidato con la scusa di non averla lasciata parlare e di non essersi interessato a lei durante il loro colloquio. Secondo Tina Cipollari, tuttavia, il comportamento della torinese aveva tutt’altra spiegazione a monte.

“Non ti piaceva fin dall’inizio, lo hai fatto restare per niente“, è sbottata la bionda opinionista, che ormai da diversi anni sembra non riuscire più a tollerare la presenza di Gemma all’interno dello studio. Anche Gianni Sperti, che è solito prendere le parti della torinese, questa volta non si è mostrato solidale con la Galgani.

“Qualunque cosa avesse detto non sarebbe cambiato nulla, perché a te non piaceva“: queste le parole dell’ex ballerino, che non hanno affatto assolto Gemma. Dopo aver salutato il cavaliere Antonio, la dama ha chiesto di poter rivolgere alcune domande a Massimiliano, l’uomo dal quale, fino a qualche puntata fa, sembrava piuttosto presa. Tuttavia, essendo quest’ultimo impegnato sentimentalmente con Nadia, l’atteggiamento della Galgani è parso a dir poco assurdo.

“Volevo solo chiedere come stesse proseguendo la loro frequentazione“, si è giustificata la torinese, scatenando la furiosa reazione di Tina Cipollari. “Maria basta, da oggi gestisco io le sue frequentazioni. Mi ha stancata!“, ha tuonato l’opinionista, facendo scoppiare a ridere persino la De Filippi. Dopo aver rimesso al proprio posto la torinese, l’opinionista non si è trattenuta dall’esprimere un ulteriore, lapidario commento su di lei.

“Sono dieci anni che stai qui e non combini niente“, ha osservato la Cipollari, incitando il pubblico affinché l’applaudisse. Fortunatamente, l’intervento della conduttrice ha smorzato i toni tra le due donne, pronte come sempre a darsi battaglia l’un l’altra.