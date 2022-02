Mercoledì 16 febbraio sono andate in onda su Real Time le prime due puntata del docureality, ha fatto capolino però anche un altro ex concorrente 2020.

Il pubblico a casa ha già avuto modo di farsi un’idea sulle coppie che partecipano a questa nuova stagione del docureality di Discovery e Real Time con le primissime due puntate andate in onda lo scorso mercoledì 16 febbraio.

Non solo abbiamo visto i colloqui finali con la comunicazione delle nozze imminenti svolte all’oscuro con un partner ignoto, ma anche la preparazione, la scelta dell’abito, la comunicazione ad amici e famiglia, fino allo scambio dei doni pre matrimoniali e le celebrazioni vere e proprie.

Coinvolti nell’esperimento Mattia Viteritti e Cristina Cadei Danesi le cui nozze sono state celebrate a Passirano presso Villa Fassati Barba, Gianluca Ferrara e Giorgia Branco uniti in matrimonio a Villa Aminta sul Lago Maggior ed infine la coppia Antonio Quarta e Giorgia Rosati sposati a Roma presso l’Hotel Savelli.

Vi starete chiedendo cosa c’entra Francesco Muzzi in tutto ciò. Ebbene l’ex concorrente 2020 è stato chiamato per un compito molto speciale. Scopriamolo direttamente dalle sue parole.

Francesco Muzzi tra i protagonisti di “MAPV 8”? Ecco il vero motivo dell’intrusione furtiva

L’ultima coppia formata da Antonio e Giorgia come abbiamo detto si è sposata a Roma e per l’occasione è stato chiamato un taxista d’eccellenza. Il programma ha pensato bene di chiedere a Francesco Muzzi, tassista romano doc, di andare a recuperare lo sposo nell’hotel in cui era alloggiato per condurlo al luogo delle nozze.

Francesco per questi mesi non ha spoilerato nulla sui social, solo pochi minuti prima della messa in onda ha fatto uscire un video di 50 secondi in cui alla guida del mezzo si mostra agitato mentre sta andando a prendere Antonio.

“7.50. Sto andando a Trastevere a prendere uno sposo di MAPV, non so ancora il nome”, confessa nel preambolo. “Sono emozionato io, figuriamoci lui. Forse perché mi ci rivedo un po’ in tutto questo, ci sono passato anche io. Gli faccio tanti auguri e mi auguro che gli vada bene. So che è un’esperienza dura ma gli resterà impressa nella mente per tutta la vita!”.

Nella puntata poi possiamo ammirare tutto lo stupore del giovane leccese alla vista dell’ex partecipante del programma che lo ha confortato e gli ha dispensato utili consigli su come affrontare il mese di prova: parlare sempre, ascoltare di più e soprattutto pensare che “il cavallo di vede all’arrivo e non alla partenza”. Saranno stati suggerimenti preziosi per lo sposo?