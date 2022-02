Charlene di Monaco nuovo colpo di scena a Palazzo: la decisione del Principe Alberto getta nel panico

La vicenda dell’allontanamento forzato della ex campionessa di nuoto sta prendendo pieghe sempre meno chiare. Ecco cos’è successo nelle scorse ore.

La vicenda sta assumendo pieghe sempre più controverse non solo a Monaco ma anche nel resto del mondo dove la storia triste di Charlene di Monaco inizia a far davvero preoccupare moltissimi.

Solo pochi giorni fa giungeva voce che il suo ricovero sarebbe durato “a oltranza” senza possibilità di dimissioni anticipate viste le condizioni oltremodo disperate. Non si sa però, a distanza di mesi, cosa ancora abbia la Principessa anche se voci insistenti vogliono che sia un problema legato al tratto naso-faringeo unito poi ad uno stato depressivo che Charlene portava avanti da tempo.

Mentre si cerca di capire come uscire da questa impasse, nel frattempo a Palazzo si giocano battaglie portate avanti in sordina per non scuotere i già delicati equilibri familiari che si sono creati. Alberto di Monaco ha infatti compiuto un gesto che nessuno prevedeva, ecco cos’è accaduto.

Alberto di Monaco lo ha fatto davvero, nessuno se lo aspettava

Non solo i gemelli Jacques e Gabriella sono lasciati soli al loro destino, ma anche il Principe Alberto pare iniziare a sentire la tensione emotiva del distacco dalla moglie. Il gesto che ha compiuto pochi giorni fa però testimonia quanto lei gli manchi e quanto vorrebbe potesse tornare presto a casa.

Il base a quanto riporta il giornale Gale, pare che il regnante abbia cacciate definitivamente dalla reggia la sua ex Nicole Coste. Si tratterebbe dell’hostess con cui proprio Alberto ha avuto un flirt 18 anni fa e dalla cui storia è nato Alexander.

Lei era tornata nel Principato con l’intento di avere un ruolo o di farlo avere al figlio oggi maggiorenne. Forse non l’ha presa molto bene la donna che è stata costretta a fare le valige per tornare in Inghilterra dove nel 2013 aveva anche aperto un atelier di moda con abiti creati con le sue mani. La donna era presente anche durante i festeggiamenti di Santa Devota, era stata invitata proprio dall’ex amante?

Molti ora si stanno chiedendo se sia un gesto legato ad un’ammissione di colpa personale oppure un modo per placare le acque con la consorte le cui condizione di salute sono state aggravate proprio da tensioni coniugali in cui Alberto era la vera miccia della discordia?