La postina di “C’è Posta per Te” è volata con le amiche a Fuerteventura e non ha lesinato nelle foto mozzafiato di lei in spiaggia. Tutte da vedere.

“Io ti amo c’è poco da fare, sei bellissima. Vorrei essere lì con te”, “Da 10!!!”, “A Mirage ☀️”, “Sei un tutt’uno con la sabbia visto il colore 😂”, “Ma sei divinaaaa! Che fisico hai?!”.

A cosa sono dovuti questi messaggi così concitati per la bella Chiara Carcano? La postina di “C’è Posta per Te” è super seguita sui social dove attivissima condivide ogni giorno le sue giornate lavorative tra Roma e Milano e quelle private assieme alla sua cagnolina Nairobi, al fidanzato Edoardo Bastagli e alle amiche inseparabili di sempre.

Proprio con alcune di loro è volata a Fuerteventura, isola subtropicale delle Canarie, forse tra le più amate, situata nell’Oceano Atlantico. Qui il clima è mite e sta concedendo alle ragazze meravigliosi bagni di sole e tante uscite all’aperto, senza dimenticare il divertimento serale e le foto scattate per immortalare la bellezza del luogo. Vediamone qualcuna e commentiamo Chiara in bikini.

Chiara Carcano illegale, si distende nelle dune e manda in manicomio

La classe 1991 ha spiegato molto bene nelle stories come stanno organizzando queste giornate. La casa in affitto si trova nel nord dell’Isola e poi ogni volta si spostano alla scoperta di posti nuovi grazie ad una macchina presa a noleggio in loco.

Lo hanno fatto anche ieri quando lei e le sue compagne di viaggio sono andate in avanscoperta presso le Las Dunas De Corralejo, luogo suggestivo dove la sabbia è la sola protagonista indiscussa. Perché quindi non approfittarne per alcuni scatti in bikini in perfetto stile safari?

Nei primi due scatti vediamo Chiara sdraiata sulla sabbia morbida mossa leggermente dal vento: lei indossa un micro bikini color ottanio che le copre a malapena il lato B minuto ed il seno, capelli sciolti ed una posa distesa con la schiena inclinata all’indietro per avere una maggiore estensione delle gambe snelle e chilometriche.

Nella seconda invece è in ginocchio e dà lustro al suo addome piatto e le forme sottili ma ben proporzionate che fanno sognare, come abbiamo letto nei commenti, moltissimi fan della sua community Instagram dove conta 465mila follower.