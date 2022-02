“Una sirena”, Antonella Elia bikini estremo: tour a 360° delle sue curve, non si sa più dove guardare – FOTO

La showgirl si trova alle Mauritius da qualche giorno per una vacanza con il suo Pietro e le foto raccontano quanto lei si stia divertendo nell’Isola.

Da quando la vedevamo valletta accanto a Corrado e Mike Bongiorno non ha mai abbandonato il sorriso che la contraddistingue in modo indelebile. Antonella Elia, torinese classe 1963, è una delle attrici, conduttrici e showgirl televisive più controverse di sempre con quel suo modo bizzarro, ma spesso autoironico, di raccontare la vita, sempre molto fanciullesca.

La voglia di caldo era talmente tanta in lei che qualche giorno fa è sbarcata in fretta e furia con il suo Pietro Delle Piane nelle Isole Mauritius per qualche settimana di relax e un sano crogiolarsi al sole che evidentemente è l’unica medicina che la ricarica da tensione e problemi personali. Vediamo l’ultimo carosello di foto che la Elia ha pubblicato poche ore fa, è un vero incanto senza freni.

Antonella Elisa come non l’avete mai vista: a cavalcioni sulla tavola fa faville

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Elia (@antonellaeliatv)

Lei con Pietro ed alcuni amici si trova presso il Beachcomber Resorts & Hotels, splendida struttura immersa nel verde e azzurro della natura incontaminata dell’Isola vergine. Come è solita fare non ha risparmiato neppure in questa vacanza il suo fidanzato dal farle un bel servizio fotografico completo in mezzo al mare a cavalcioni stavolta di una tavola da sup kayak in cui ha dato il meglio di sé.

Antonella infatti si sposta a 360° in primi piani frontali e poi di schiena giocando con il suo corpo come fosse una bambina ma incantando piuttosto la sua community con una silhouette da brividi. Mostra infatti gambe snelle, addome piatto ed un lato B incantevole che in molti fan hanno evidenziato nei commenti lasciati a margine del post.

Leggiamo infatti: “Una sirena ❤️”, “Wow wow wow brilli sopra questo mare splendido👏”, “La dea dei mare. Ma che fondoschiena hai?! 🌊☀️”, “Tu porti il sole anche quando non c’è😍 sei una di quelle persone che spruzza pori di felicità in tutti i lati ☀️”.