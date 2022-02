Aida Yespica ha condiviso in rete un nuovo scatto da paura: la modella indossa un vestitino che esalta le sue forme e il suo didietro monumentale.

Instagram è un posto fantastico: il noto servizio di rete sociale ospita fotografie e video che attirano facilmente gli utenti del web. Vip, modelle e showgirl utilizzano il network per fornire aggiornamenti ai propri fans e per condividere immagini favolose. Anche la bellissima Aida Yespica è seguitissima su IG: il suo profilo vanta infatti 919mila followers. La venezuelana sa sempre come deliziarli e i suoi contenuti sono talvolta al limite del proibito.

In questa serata di metà febbraio, la Yespica ha incendiato il web condividendo uno scatto mostruoso. La showgirl indossa un vestitino che esalta le sue forme e decide di offrire una visuale fantastica del suo fondoschiena marmoreo.

Aida Yespica, fondoschiena in primo piano: che spettacolo

Aida, poco fa, ha condiviso un post per svelare un dettaglio importante della sua vita. “Giornate operativeeee.. non vedo l’ora di condividere con voi i miei vari progetti , super grata e curiosa”, ha scritto in didascalia. La Yespica non ha fornito ulteriori aggiornamenti e quindi ha lasciato di stucco il suo pubblico. Sullo sfondo dell’immagine si intravede una cassa. Le attenzioni dei seguaci e degli ammiratori si sposta facilmente su tutt’altro. La 39enne indossa un vestitino fenomenale dotato di uno spacco stupefacente. Le gambe totalmente scoperte fanno impazzire praticamente tutti.

La nativa di Barquisimeto ha la brillante idea di girarsi completamente, piazzando il suo monumentale fondoschiena proprio in primissimo piano. Anche il suo viso è in bella mostra e le sue labbra carnose sono meravigliose. Difficile restare indifferenti davanti a tanta esplosività: non a caso il post ha già raggiunto numerosissimi likes e commenti.