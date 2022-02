Il matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è ormai arrivato al capolinea: ecco dove vivono ora..

E’ diventata ormai ufficiale la fine del matrimonio tra la bellissima conduttrice televisiva svizzera ed il noto imprenditore italiano: sembra che non ci siano speranze per un eventuale ritorno di fiamma.

La favolosa ex modella ha rilasciato al settimanale ‘Chi’ delle dichiarazioni riguardo la sua voglia di libertà e leggerezza: “Voglio sorprendermi, smettere di accudire tutti ossessivamente, ritrovare spazio e tempo per me“.

Sui social è ormai sparita ogni traccia: i due ex coniugi non postano più foto insieme e non vengono più immortalati nelle stesse stories.

Sembrerebbe che vivano in due case diverse da novembre: la Hunziker con le loro due bambine e Tomaso da solo.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non vivono più sotto lo stesso tetto: dove si trovano adesso?

Durante un’intervista rilasciata al settimanale diretto dal famoso Alfonso Signorini, Michelle ha raccontato di essersi ripresa i suoi spazi, di essere andata via qualche ora o un weekend, in compagnia di sua madre, delle amiche o di sua figlia Aurora: “Ho ripreso in mano la mia vita, senza togliere nulla alle persone che amo, ma semplicemente dando più spazio a me stessa”.

La Hunziker si augura che la sua situazione sentimentale non danneggi la serenità delle loro figlie, proprio come non è successo dopo il suo precedente matrimonio: “Questo io ed Eros l’abbiamo realizzato”.

La notizia della loro rottura definitiva è arrivata dal settimanale ‘Diva e Donna’, che sulle sue pagine ha scritto: “Traballa la loro favola d’amore. I due vivrebbero in due case diverse da novembre. Lei a Milano con le bambine, mentre lui vive a Bergamo“.

Sembra essere ormai definitivo: della storia d’amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non è rimasto più nulla da salvare.