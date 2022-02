Martedì 15 febbraio, è tornato in onda il programma televisivo “Stasera tutto è possibile”. A condurre questo simpatico reality, il ballerino e conduttore Stefano De Martino

“Stasera tutto è possibile”, è finalmente tornato in onda martedì 15 febbraio, su Rai 2. Il varietà televisivo, ha nuovamente entusiasmato gran parte dei telespettatori italiani. Protagonisti indiscussi, sono i comici Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, cast fisso che sarà al fianco del conduttore De Martino, fino alla fine del programma.

“Stasera tutto è possibile”, prodotto dalla Rai con Endemol Shine Italy e tratto dal format Anything Goes, ha riscosso nuovamente un successo enorme. Ospiti della prima puntata, oltre ai tre comici sopra citati, la cantante Cristina D’avena, Mago Forest, Nathalie Guetta (ospite anche della scorsa edizione), il cantante Stash, l’attore Francesco Cicchella e l’attrice Marta Filippi. Le risate non sono mancate, a destare una grandissima attenzione è stata soprattutto l’imitazione della De Filippi da parte del comico De Lucia, suo cavallo di battaglia da ormai diversi anni.

Vincenzo De Lucia a “Stasera tutto è possibile”, la somiglianza è impressionante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

Vincenzo De Lucia, ha colpito tutto il pubblico per la sua divertente imitazione. A “Stasera tutto è possibile”, l’imitatore ha riscontrato moltissimo successo per il suo spiccato senso dell’umorismo, tanto da finire sul profilo social di Stefano De Martino. Il video postato dal conduttore, ha catturato moltissimi like e commenti, riscontrando così ancora più views circa la strabiliante performance: “Impressionate…davvero uguale”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “La più gno**a di tutte” Adriana Volpe, scollatura infinita con reggiseno rosso in vista: zoom spaziale sul décolleté – FOTO

Ma non finisce qui, quella mostrata ieri, è solo una parte del grande repertorio di Vincenzo; grazie alla sua innata dote, il famoso comico nel corso degli anni, si è calato nei panni di altri grandissimi volti dello spettacolo, come Mara Venier, Ornella Vanoni e Barbara D’Urso. Inoltre, il suo primo vero debutto, avviene in un altro studio televisivo, quello di “Made in Sud”, da quel giorno è stato subito apprezzato e ammirato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Matrimonio a prima vista 8”, tensione emotiva all’altare: sembra un deja vu, successa la stessa cosa con Ghiselli-Soria

Dalle imitazioni del talentoso ragazzo, si presume abbia una passione immensa nell’interpretare ruoli femminili.