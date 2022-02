“GF Vip”, finisce malissimo per la coppia: “mi hai rotto il caxxo, sei solo una…”. I fan chiedono provvedimenti

“GF Vip”, lite furiosa tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni nel pomeriggio: il modello ha insultato pesantemente la fidanzata

Nonostante tra di loro ci sia una fortissima attrazione, Alessandro e Sophie sembrano proprio non riuscire ad andare d’accordo. I due, fin dal giorno in cui l’ex corteggiatore si è inserito nelle dinamiche del gioco, hanno palesato una complicità innegabile. L’ex tronista, che all’epoca frequentava Gianmaria Antinolfi, ha rapidamente messo da parte la conoscenza con quest’ultimo per dedicarsi a Basciano.

La storia d’amore tra i due gieffini, fino a poche ore fa, sembrava procedere secondo un percorso di alti e bassi. Frequenti le liti in cui Alessandro e Sophie non hanno mancato di tirar fuori tutta la loro veracità, ma anche i momenti di passione che li hanno uniti e resi ancora più affiatati.

I fan del reality che seguono attentamente la diretta, tuttavia, non potranno non essersi accorti dello scontro furioso di cui i due si sono resi protagonisti. Alessandro, indispettito dai toni di Sophie, l’ha apostrofata con i peggiori epiteti. Sul web, gli utenti chiedono agli autori provvedimenti nei confronti di Basciano.

“GF Vip”, Sophie e Alessandro ai ferri corti: “mi hai rotto il caxxo, sei solo una…”. Lite furiosa nel pomeriggio

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Ginevra Pisani, l’ex professoressa perde la testa proprio per lui: è un attore famosissimo

È bastato pochissimo ad Alessandro Basciano per perdere le staffe nei confronti di Sophie Codegoni. I due, che stavano parlando in giardino a proposito della spesa, si sono furiosamente attaccati sotto gli occhi increduli di Alex Belli. La modella, notando che il fidanzato la guardava in malo modo, gli ha domandato che cosa avesse. La risposta di Basciano, tuttavia, è stata ben diversa da quella che i fan si sarebbero aspettati.

“Fai solo la maestrina, ma con i tuoi soliti discorsini mi hai rotto il caxxo“, è esploso l’ex corteggiatore, offeso per il modo in cui la coinquilina si sarebbe rivolta a lui. La modella, per tutta la durata dello scontro, ha infatti ripetuto al fidanzato di indossare il microfono, cosa su cui gli autori sono soliti rimproverare i vipponi. I consigli di Sophie, tuttavia, non hanno fatto altro che innervosire ulteriormente Alessandro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Sempre più bella”: Federica Panicucci, il vestitino bianco stuzzica l’immaginazione. Curve sbalorditive – FOTO

“Hai vent’anni, mi vuoi insegnare a campare?” – ha tuonato l’ex corteggiatore, dopo essersi allontanato con rabbia dalla Codegoni – “Io faccio come caxxo mi pare, ma tu guarda questa!“. La modella, pietrificata dall’aggressività delle parole di Basciano, non sapeva come replicare di fronte a simili accuse: “dopo questa con me hai chiuso“.

Mentre Alex Belli cercava di consolare Sophie, consigliandole di non dar peso alle parole di Alessandro, quest’ultimo ha continuato ad inveire contro di lei e ad insultarla, noncurante degli ammonimenti dei compagni. Gli utenti che hanno seguito il siparietto in diretta si stanno già riversando su tutte le pagine social del reality, chiedendo provvedimenti nei confronti di Basciano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Monica Bellucci osa, minigonna inguinale e posa da infarto. La visione alza la temperatura, fan in tilt – FOTO

Non è la prima volta, infatti, che il concorrente si lascia andare ad impeti di rabbia di tale natura. Un simile comportamento, già deprecabile di per sé, non potrà restare impunito da parte degli autori.