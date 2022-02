Federica Panicucci ha fatto sognare il popolo del web con una mise incredibile: le sue curve da sogno hanno alzato la temperatura.

Fisico sbalorditivo, lineamenti angelici, folta chioma bionda. Federica Panicucci non smette mai di stupire il popolo del web condividendo scatti incredibili sulla sua seguitissima pagina Instagram. 1 milione di follower, la conduttrice sfoggia sempre mise irresistibili sfoggiando tutto il suo fascino eterno.

La conduttrice televisiva e radiofonica, 54 anni di Cecina, è diventata conosciuta nel mondo dello spettacolo anno dopo anno prendendo parte a noti format televisivi. Alla guida oggi di “Mattino 5”, il suo talento e la sua bellezza travolgente continuano a far battere i cuori degli spettatori.

Legata a Marco Bacini, è attivissima sui social dove racconta la sua vita scandita tra set e attimi spensierati. L’ultimo post apparso sul suo feed Instagram da sogno ha esordito il medesimo effetto facendo subito il pieno di cuori e complimenti.

Federica Panicucci si scopre: curve e mise mozzafiato

“Sempre più bella”, “Sei la nostra primavera”, “Incanto”, sono solo alcune delle parole di apprezzamento che si leggono sotto all’ultimo scatto condiviso da Federica su Instagram.

Si tratta di una foto incredibile con cui ha alzato la temperatura: indosso un vestitino bianco molto corto, capace di sottolineare il suo fisico pazzesco, si è mostrata stupenda. In splendida forma, oltre al capo, a mettere in risalto le sue gambe da sogno la posa incandescente. La conduttrice è seduta al bordo di una poltroncina con indosso un paio di tacchi vertiginosi color nude.

Accanto a tutto questo a far sognare i suoi lineamenti angelici e il suo sguardo magnetico. Il contenuto ha scatenato subito un boom di like e commenti a dimostrazione dell’affetto del pubblico nei confronti della presentatrice e di come il suo fascino lasci sempre tutti di stucco.

“Dai che è quasi primavera!!”, le parole condivise da Federica nell’entusiasmo nella didascalia al contenuto.