La showgirl Ginevra Pisani, pare abbia trovato recentemente il vero amore. La giovane, si mostra con un personaggio conosciuto nel mondo della tv, di chi si tratterà? Tutti i dettagli in questo articolo

L’ex professoressa de “L’eredità”, ha finalmente riscoperto il vero amore. Sul profilo social della Pisani, spunta la foto con la sua nuova fiamma. Dalle parole di Ginevra, si intuisce la felicità e la serenità che attualmente sta provando la ragazza. Il post pubblicato su Instagram, lascia tutti i suoi fan meravigliati.

Ginevra Pisani, compare per la prima volta in tv, grazie al programma televisivo “Uomini & Donne”, partecipando come corteggiatrice di Claudio D’Angelo. L’ex tronista, sceglie proprio la bella Pisani come sua fidanzata ed intraprendono una vera e propria relazione. A distanza di 3 anni, la coppia decide di lasciarsi, i motivi della rottura non sono mai stati spiegati esplicitamente, ma si presume che i due non avevano più quella voglia iniziale di condividere momenti della propria vita insieme. Dopo l’esperienza nel programma televisivo della De Filippi, Ginevra ha successivamente avuto altri impegni lavorativi nel mondo dello spettacolo. Attualmente, il cuore dell’ex corteggiatrice per chi batterà?

Ginevra Pisani si mostra felice con la sua nuova fiamma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessio Vassallo (@alessio_vassallo_)

Il nuovo amore della Pisani, è il famoso attore italiano Antonio Vassallo. La nuova coppia, posta una foto sui social, attirando cosi l’attenzione di moltissimi sostenitori. Lo scatto in questione risale al 15 dicembre 2021, presso la meravigliosa Palermo, nonché città natale del talentoso attore. Alessio, è stato fidanzato con un’altra attrice italiana, Lorena Cacciatore, attualmente sposata con il portiere del Genoa Federico Marchetti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “The Queen of croptop”, Veronica Ferraro mostra il pancino, alza la maglia e lo spettacolo è da infarto assicurato – FOTO

L’amore sbocciato tra Ginevra e Alessio, ha raccolto molti complimenti dai fan della coppia. La dedica postata da Alessio su Instagram, mostra quanto l’attore possa tenere alla propria compagna; nella didascalia del suo post, Alessio scrive: “Innamorarsi a Palermo…la mia città è piena di magia. Grazie per i tuoi sguardi, i tuoi baci e i sorrisi che ogni giorno mi regali”. La giovanissima showgirl ha poi risposto cosi :“I love you”. Insomma, pare che i due siano davvero molto affiatati.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> “Divinità universale”, Bianca Atzei come un’amazzone a piedi nudi, scopre lo spacco e regala attimi di tensione – FOTO

Un nuovo amore per Ginevra Pisani, sarà davvero l’uomo giusto per lei. I due, hanno davvero molte passioni in comune