Suor Cristina è sempre sul pezzo e questa volta sorprende i fan con una foto romantica insieme a lui: cosa sta succedendo?

Ha esordito nel 2012 in un programma su una rete privata Gold Tv. Ha preso posto al Festival religioso Good News Festival a Roma, trasmesso da TV2000. Ma la svolta è arrivata con “The voice of Italy“.

Lei è suor Cristina e la sua passione più grande è la musica. Con il suo talento ha ottenuto nel corso degli anni molto successo ed ha conquistato milioni di fan che ancora oggi la seguono e sono curiosi di sapere altri dettagli sulla sua vita.

Suor Cristina e l’amore per lui – FOTO

Dopo aver ottenuto ottimi risultati ed aver partecipato a diverse trasmissioni, Suor Cristina ha deciso di allontanarsi dal piccolo schermo e dedicarsi unicamente a Dio. Così la musica è tornata ad essere la sua grande passione che porta avanti senza dare nell’occhio.

Ciò che però ha incuriosito i fan è stata una foto diventata virale poco dopo essere stata pubblicata. Si tratta di uno scatto con uno dei cantanti più in voga del momento. Stiamo parlando di Damiano dei Maneskin.

La foto risale al 2018, anno in cui la band romana non era ancora così famosa. In molti si chiedono perché è avvenuto tale incontro, ma non abbiamo notizie al riguardo.

Tra i fan qualcuno avrebbe scritto: “E ora il matrimonio“. Improbabile però, visto che Suor Cristina ha fatto la sua scelta ormai da anni. Il suo unico amore è Gesù, per questo ha deciso di dedicarsi interamente alla chiesa.

L’esperienza in televisione e la musica faranno parte per sempre della sua vita, il pubblico non potrà mai dimenticare la sua voce, quel sorriso e la dolcezza che l’hanno contraddistinta fin dall’inizio. Sono in tanti a chiedersi se mai possa avvenire un suo ritorno sul piccolo schermo.