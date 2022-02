Finisce con l’auto in un fossato: uomo muore sul colpo

Un uomo di 69 anni è morto a Montesano Scalo, frazione di Montesano sulla Marcellana (Salerno), dopo essere finito con la sua auto in un fossato. Inutili i soccorsi.

Un drammatico incidente stradale è costato la vita ad un uomo di 69 anni. È accaduto ieri pomeriggio a Montesano Scalo, frazione di Montesano sulla Marcellana (Salerno).

Il 69enne si trovava alla guida della sua auto che, per cause ancora da determinare, è uscita di strada terminando in un fossato. Quando sul posto sono arrivati i soccorsi, per l’automobilista non c’è stato nulla da fare. La dinamica e le cause dell’incidente sono ora al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul luogo della tragedia per i rilievi e gli accertamenti di rito.

Salerno, perde il controllo dell’auto e termina in un fossato: 69enne muore sul colpo

Incidente mortale nel pomeriggio di ieri, mercoledì 16 febbraio, a Montesano Scalo, piccola frazione del comune di Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Battuta di caccia finita in tragedia: morto 33enne ucciso da un proiettile

A perdere la vita un uomo di 69 anni di cui non è stata resa nota l’identità. Stando a quanto riportano varie fonti locali, tra cui la redazione del sito Ottopagine, la vittima si trovava alla guida della sua Lancia Ypsilon e stava percorrendo via Pantanelle. Per cause ancora da accertare con precisione, il 69enne ha perso il controllo della vettura che è finita in un fossato adiacente alla carreggiata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dramma in un appartamento: ragazza di 28 anni trovata morta

In pochi minuti, sul luogo del sinistro sono arrivati i vigili del fuoco e lo staff medico del 118, ma per l’automobilista, purtroppo, era ormai troppo tardi. I sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso, che, riportano i colleghi della redazione di Ottopagine, sarebbe sopraggiunto sul colpo dopo l’impatto.

Il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente è affidato ai carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai soccorsi. I militari dell’Arma, che hanno effettuato i rilievi e gli accertamenti del caso, stanno indagando anche per capire cosa possa aver fatto perdere il controllo della vettura alla vittima.