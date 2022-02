“Uomini e Donne”, è finita per la coppia più amata: “Non lo sopporto più”

Pinuccia e Alessandro sono una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Qualcosa, però, è andato storto nel corso delle ultime puntate andate in onda

Pinuccia e Alessandro si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne diversi mesi fa. Per Pinuccia è stato amore a prima vista, per lui non proprio: infatti, dopo diversi appuntamenti, lui rivelò di vederla soltanto come un’amica. Nonostante queste parole, Pinuccia decise di non perdersi d’animo e di continuare a corteggiare il cavaliere.

Alla fine la sua perseveranza è stata premiata: Alessandro è riuscito ad innamorarsi di lei e i due si sono messi insieme, dando vita ad una delle storie del trono over più amate da parte del web. Hanno trascorso insieme delle settimane bellissime, però qualcosa è andato storto durante le ultime puntate che sono andate in onda su Canale Cinque.

Uomini e Donne, Pinuccia sbotta contro Alessandro: “Non ti sopporto più”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da U o m i n i e Do n n e (@uominiedonne)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Laura Pausini in tribunale: “Mi ha diffamato!”. Le pesanti accuse e la pena da scontare

Pinuccia, qualche settimana fa, ha vissuto una piccola sventura. Il Green Pass l’è scaduto e non aveva avuto modo ancora di fare la terza dose di vaccino, per questo motivo quando glielo hanno controllato sul treno dove era salita per andare a Roma a fare la registrazione del programma, così il capotreno l’ha cacciata. Un momento che l’ha fatta sentire tanto umiliata, per non parlare della multa di 400 euro.

Dopo questo episodio, ha chiamato la redazione e poi Alessandro. Non si è capito bene quello che è accaduto durante questa conversazione, sappiamo solo che si è conclusa con lei che ha sbottato contro di lui dicendo: “Fatti i fatti tuoi“. Alessandro ci è rimasto molto male e da allora non si sono più sentiti, per questo Maria De Filippi ha deciso di intervenire.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Antonino Cannavacciuolo, i guadagni dello chef sono assurdi. La cifra che non vi aspettereste mai

I due in studio hanno discusso animatamente e poi deciso di mettere fine alla loro relazione. In seguito, Maria è intervenuta e li ha convinti a ballare insieme, ma Pinuccia ha sottolineato di volere del tempo per riflettere.