Caso Belen-De Martino-Marcuzzi ancora aperto: il giallo si complica. Esce allo scoperto una nuova verità

Come stanno le cose tra i tre protagonisti della saga che solo due anni fa riempiva le pagine di cronaca rosa e i salotti televisivi più illustri?

“Le Iene” sono tornate più attive che mai e lo dimostra anche il gioco diabolico “Passaparolaccia” che Teo Mammucari ha rivolto a Belen Rodriguez poche settimane fa e che ha riportato in auge una vecchia diatriba che si era creata nel 2020, all’epoca della sua seconda separazione con De Martino.

La voce era circolata la prima volta nell’estate del 2020, quando l’ex ballerino di “Amici” e la showgirl argentina si erano lasciati. Si parlò di un presunto flirt di questo con Alessia Marcuzzi subito smentite dai diretti interessati ma ancora oggi super pedinati a riguardo.

Belen torna però a parlare di De Martino quando parte il quiz con le domande di Mammucari. I due si frequentano nuovamente da qualche settimana e ora è la showgirl a parlare della loro storia passata.

“Questa persona la conosco da 11 anni. Se ci siamo sempre detti la verità su tutto? Ma assolutamente no! Lui è la persona che più mi ha fatto soffrire in assoluto. Mi ha mai tradito? Penso di sì”.

Belen confessione senza identità a “Le Iene”: “Mi ha insultata”

Poi la showgirl ha aggiunto: “Questa persona ha anche sofferto tanto a causa mia devo proprio ammetterlo. Se mi invitasse a cena fuori accetteresti? Sì, perché c’ero a cena ieri. Se è il più sexy che conosco? Direi di sì, ha un sex appeal importante. La più brava a letto? Siamo sempre andati molto d’accordo”.

Poi però scatta anche il secondo interrogatorio senza mostrare l’identità del personaggio. Belen spiega che “una volta mi ha chiamata e mi ha insultata pesantemente”.

Non si capisce molto bene a chi si possa riferire, nella lista dei personaggi ci sono molti volti papabili, tra cui anche la Lucarelli nota per il suo carattere bellicoso.

Sono le parole successive che fanno intendere si tratti però proprio della Marcuzzi. Rivela che è una “persona molto simpatica e divertente“, una persona che stima molto e considera una grande professionista. Termina poi con: “Non posso dire sia stata sempre corretta con me, ci ho anche litigato. Se abbiamo avuto un flirt in comune? Ehm…No…Non lo so”.

La somma delle risposte che ha dato sono molto incerte ma messe insieme fanno intendere che tra i tre ci sia ancora astio sul tema così spinoso che li ha coinvolti per mesi e che è ancora sulla bocca di molti.