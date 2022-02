Monica Bellucci si è mostrata divina, scoprendo il suo fisico incantevole: la visione ha fatto battere i cuori del popolo del web, subito è boom di like.

Temperatura del web in rialzo grazia a Monica Bellucci, mostratasi incredibile nel suo ultimo post condiviso su Instagram. Post che dimostra come il suo fascino sublime sia intramontabile: 57 anni, le sue curve e i suoi lineamenti angelici non smettono mai di conquistare i fan.

Famosa attrice e modella, considerata un sex simbol, in particolare a inizio anni 2000, innumerevoli le pellicole di successo a cui ha preso parte.

Di Città del Castello, in provincia di Perugia, il suo nome è diventato conosciuto a livello internazionale. Sposata con l’attore francese Vincent Cassel con cui ha dato alla luce due splendide figlie: al fianco della sua famiglia vive in Francia, anche se ha comprato una casa a Lisbona nel sogno di trasferirvici.

Tra traguardi professionali e personali, a tutto questo si aggiunge il grande seguito sui social, in particolare su Instagram dove il suo profilo da sogno fa viaggiare le fantasie dei fan scatto dopo scatto.

Monica Bellucci sublime: sguardo da infarto, fan in tilt

“Wow”, “La più bella”, “Top”, sono solo alcune delle parole di apprezzamento che si leggono sotto all’ultimo post condiviso da Monica Bellucci su Instagram.

Si tratta di una foto in cui sfoggia una mise in pelle composta da una giacca e una minigonna molto corta con cui ha scoperto le sue curve sbalorditive mandando i fan in estasi. A questo si aggiungono la sua posa da sogno che la vede piegata in avanti e con la mano sulle gambe nonché il suo sguardo magnetico.

Il post ha raggiunto un successo immediato scatenando un tripudio di cuori e complimenti di apprezzamento per la sua bellezza irresistibile rimasta invariata nonostante il passare degli anni.