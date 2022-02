Non è ancora stata fatta chiarezza sulla morte di Sara Lemlem, sono ancora molti i punti interrogativi ai quali rispondere. Molti di questi verranno di sicuro fuori dalle risposte dell’autopsia e dalle indagini della Procura di Pavia.

Sara Lemlem è la quarantenne trovata morta in un ascensore di un cantiere di Vigevano, se sia stata uccisa da qualcuno o si è trattato di un incidente sarà di sicuro oggetto d’analisi nell’indagine che farà la Procura di Pavia che ha aperto un fascicolo contro ignoti, dove compare il compagno della vittima, Corrado Mannato, la madre e la sorella di Sara.

“Non se lo meritava. L’unica cosa che fa male è che Sara non ci sia più”. Sono queste le parole di Corrado Mannato che con il cuore distrutto ha utilizzato per parlare della vittima. Il compagno di Sara, presente anche alla trasmissione “Chi l’ha visto”, ha raccontato che non è la prima volta purtroppo che la donna faceva perdere completamente le sue tracce, già nel 2019 aveva lasciato l’Olanda senza dir nulla. Anche durante quell’anno aveva un compagno, al quale aveva raccontato di un’amica che però si è rivelata inesistente, ed è stata la stessa cosa successa con Corrado: Sara ha detto al compagno attuale di avere un’amica di nome Adriana cui avrebbe trascorso il pomeriggio prima di sparire, ma dopo la tragedia, l’amica di cui si parla non si è mai fatta avanti. Corrado vuole andare a fondo, la sua compagna aveva secondo lui demoni interiori irrisolti.

La morte di Sara Lemlem è ancora oggetto d’indagine: il compagno:” Non sono riuscito a battere i suoi demoni”

I racconti di Sara a Corrado non erano stati sinceri, in quanto aveva detto al compagno che i genitori erano scomparsi, mentre tramite le indagini fatte è venuto fuori che la madre vive in Olanda e la sorella in Belgio. Corrado ha più volte detto che la vittima aveva demoni interiori che non è riuscito a sconfiggere.

La sera della scomparsa, i due avevano avuto un litigio e Sara era uscita di casa di corsa arrabbiata tanto che Corrado non la seguì per lasciare che si calmasse ma da quel momento tutto non è più tornato come prima. Corrado dopo la notizia della morte di Sara vuole che venga fatta chiarezza: la sua compagna avrebbe potuto incontrare un male intenzionato che le ha fatto del male, anche se il corpo della donna non manifesta segni di violenza, l’autopsia ad ogni modo chiarirà molti dubbi.

Nel caso in cui non si fosse trattato di un incidente, ma di un azione volontaria di qualcuno, questo dovrà pagare. Corrado ha definito quest’ipotetico uomo una “bestia crudele”.

Nell’attesa delle risposte dell’autopsia, una cosa è certa: Corrado Mannato chiede giustizia!

